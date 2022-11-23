鋼筋刺穿右臉！差數公分就「插進大腦」　建築工奇蹟生還

▲男子已順利取出鋼筋，目前仍在觀察後續恢復情形。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

土耳其一名建築工人19日不慎在工地跌倒，當場被一根鋼筋刺穿右邊臉頰。男子被送往醫院搶救後，X光照片顯示，鋼筋不但穿過了他的臉頰，甚至還刺穿了顴骨，插進眼睛後方。值得慶幸的是，鋼筋在距離大腦僅數公分的位置停下，並沒有傷及腦部，也讓他撿回一條小命。

根據《每日星報》報導，土耳其東北部吉雷松（Giresun）一名39歲建築工人賽亞爾（Celal Sayar）不小心在工地內摔到，沒想到就直接被一根鋼筋刺穿右臉，甚至穿破骨頭。他隨即被送往當地的一間醫院搶救，然而由於傷勢嚴重，因此便被轉移至車程3小時遠的另一家大醫院。

▲▼鋼筋只要再往前數公分，就會戳穿男子的大腦。（圖／翻攝自推特）

從11月19日拍的X光照片可以看到，男子雖然臉部被鋼筋穿越，但幸運的是，鋼筋並未傷及大腦，在距離腦部數公分處停下，連醫師都直呼幸運。不過鋼筋仍然刺穿了他的顴骨，並延伸至右眼窩後方的區域，所幸沒有刺傷眼球。

經過手術後，醫師順利地將卡在他臉頰的鋼筋取出，而他目前仍在重症監護室觀察情況。根據土耳其工人健康與工作安全大會的報告，該國光是2021年內，平均每4個小時就有一名工人死於職業災害，其中死亡率第二高的職災就是建築工地的工安意外，高達335人。

Builder impaled to the face by metal bar in horror fall miraculously survives https://t.co/bQ86tuarxJ — usa jaun news (@UsaJaun) November 22, 2022

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