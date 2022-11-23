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社會 社會焦點 保障人權

50Kg蘇卡達象龜離家出走　農用推車送牠回家...警：嘜擱造啦！

記者許展溢／高雄報導

高雄岡山一名46歲張姓女子養了一隻蘇卡達象龜，因為重量高達50公斤，主人叫牠50（台語），養了10幾年，沒想到日前卻自己挖洞離家出走，由於體型太過於龐大，嚇壞正在散步的民眾，員警還出動農用推車，再加上幾個人合力才將象龜搬上車，護送牠回溫暖的家，這也讓員警拜託牠「不要再逃跑了」！

▲▼蘇卡達象挖洞離家！警出動農用推車攔截：不要再逃跑了。（圖／記者許展溢翻攝）

▲蘇卡達象挖洞離家！警出動農用推車攔截：不要再逃跑了。（圖／記者許展溢翻攝）

警方表示，當時岡山分局赤崁派出所執行巡邏勤務時，被散步運動民眾攔下，說有一龐然大物出現在附近田裡爬行，前往查看赫然發現是一隻體型龐大的烏龜，恰巧有民眾認出該隻烏龜品種為蘇卡達象龜，常被人當作寵物飼養，研判應非野生動物，雖無攻擊性，但碩大的體型還是嚇壞了附近居民。

▲▼蘇卡達象挖洞離家！警出動農用推車攔截：不要再逃跑了。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼員警看象龜好像很久沒有喝水了，貼心為象龜澆點水。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼蘇卡達象挖洞離家！警出動農用推車攔截：不要再逃跑了。（圖／記者許展溢翻攝）

警方觀察後，發現象龜活動力不高，應是鄰近居民所飼養，四處打探下正巧有人認識飼主，但飼主剛好不在家，便委託其哥哥前來處理，因該隻象龜體型龐大，重量高達50公斤，無法輕易搬動，員警及飼主哥哥便借用農用推車，幾人合力將象龜搬上推車。

警方表示，飼主張女在自家後院養「50」已經養了10幾年，之前也跑出去過好幾次，次數多到數不清了，沒想到20日清晨「50」竟又離家出走了，而飼主哥哥說，「50」很會挖洞，幾天前自己挖洞跑到外面去，讓妹妹一直找不到非常擔心。

有趣的是，過程中員警看「50」好像很久沒有喝水了，怕太過乾燥，便貼心為牠澆點水，最後再把「50」坐在推車上送他返回溫暖的家，也員警笑著說「50，麥擱造啊啦」！

▲▼蘇卡達象挖洞離家！警出動農用推車攔截：不要再逃跑了。（圖／記者許展溢翻攝）

▲員警及飼主哥哥便借用農用推車，幾人合力將象龜搬上推車。（圖／記者許展溢翻攝）

岡山分局呼籲，民眾對家中飼養寵物，應植入晶片或可資辯識物件，如不慎走失，以利熱心民眾或警方協助尋回。

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