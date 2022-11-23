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FTX破產創辦人「爽住巴哈馬豪宅」現況曝　交換式性愛趴、用迷幻藥

▲▼加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）宣布破產。（圖／達志影像／美聯社）

▲加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）宣布破產，但本人目前卻被爆料在巴哈馬過得十分逍遙。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

全球第2大加密貨幣交易所FTX倒閉，曾被列入全球百大富豪榜的29歲創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）身家一夕蒸發逾160億美元，但外媒爆料，過去2年來他早就在巴哈馬買下至少19處房產，公司破產後他每天住在豪宅莊園裡打電玩、開派對、交換性伴侶，甚至使用迷幻藥助興。

英國《衛報》報導，曾享有「幣圈之王」、「幣圈巴菲特」之稱的FTX天才創辦人佛瑞德，過去2年來，早就透過FTX、他的父母和加密貨幣平台的高級主管等名義在巴哈馬購入了至少19處房產，價值近1.21億美元。

▲▼FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）被查出在巴哈馬新普羅維登斯島（New Providence）海濱豪宅社區「ONE Cable Beach」置產。（圖／路透）

▲FTX創辦人被查出在巴哈馬新普羅維登斯島（New Providence）海濱豪宅社區「ONE Cable Beach」置產。（圖／路透）

當地一名富人向《華盛頓郵報》透露，現在佛瑞德和他的核心員工們都住在巴哈馬的奢華海岸度假社區「奧爾巴尼」（Albany）的一棟價值4000萬美元的豪華房產裡享樂，「感覺他們把奧爾巴尼當作兄弟會的聯誼所」。據《紐約郵報》指出，這座豪宅莊園有6間臥室、2部電梯、修剪整齊的草皮、1個高爾夫球場和1座停泊著許多豪華遊艇的船塢。

▲▼外媒爆料，佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）早就透過FTX、父母或員工的名義，在巴哈馬買下至少19處房產。圖為巴哈馬的奢華海岸度假社區「奧爾巴尼」（Albany）入口。（圖／路透）

▲據稱，佛瑞德近2年透過FTX、父母或員工的名義，在巴哈馬買下至少19處房產。圖為巴哈馬的奢華海岸度假社區「奧爾巴尼」（Albany）入口。（圖／路透）

報導指出，佛瑞德和他的一些員工在這個「天堂島」上，一邊玩電玩遊戲，一邊開派對，不僅享受交換伴侶的開放式性愛，還會用興奮劑、迷幻藥等毒品助興。自稱內部爆料者、推特用戶@AutismCapital先前就曾發文稱，「佛瑞德會使用貼片形式的EMSAM治療帕金森氏症的藥物，來增加身體能量。」加密貨幣新聞網站「CoinDesk」則報導，佛瑞德可能因此患有EMSAM所帶來的強迫性賭博等副作用。

一名邁阿密上流社會的匿名人士也向《華盛頓郵報》揭露，自己4月參加佛瑞德在巴哈馬一處度假別墅舉辦的加密貨幣會議時，「他們整夜不睡，吸食阿得拉（Adderall，含有安非他命成分的處方藥），聞起來就像一個禮拜沒洗澡一樣。」

▲▼加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）宣布破產。（圖／路透）

▲佛瑞德一度被稱為「天才」、「幣圈之王」。（圖／路透）

另外，佛瑞德的前女友、前Alameda Research執行長艾里森（Caroline Ellison）曾發文嘲笑那些不使用安非他命藥物的人，也揭露自己曾經嘗試過「多元之愛」（Polyamory），徹底打破她的三觀，「但老實說，我已經決定，我唯一能接受的是被描述為類似『中國帝皇後宮』的方式」、「人們應該知道自己排在哪個階等，更高階的位置該有惡性的權力鬥爭」。Alameda Research是佛瑞德聯合創立的量化交易公司，被懷疑有FTX資金不當流入。

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