胚胎冷凍30年！　4寶家庭喜迎雙胞胎創新紀錄

▲冷凍30年的胚胎成功變成雙胞胎來到世上。（圖／翻攝「@RIDNoticias」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國田納西州近日一對雙胞胎誕生，令人驚奇的是，他們早在30年前就已經是授精的胚胎，直到今年被植入人體內才生下來的。據信這已經打破保存最久並成功誕生小寶寶的冷凍胚胎最新紀錄。

BBC報導，這個胚胎早在1992年4月22日當天，就被存放進零下128度的液態氮中。來自奧勒岡州、4個小孩的媽媽瑞秋（Rachel Ridgeway）在今年10月31日生下這對雙胞胎，她的丈夫里吉維（Philip Ridgeway）表示，整件事情令人難以置信。

新生雙胞胎的名字分別為莉迪亞（Lydia Ann）和堤莫西（Timothy Ronald Ridgeway），他們的誕生很可能創下一項新紀錄。根據有基督宗教信仰背景的私人機構「全國胚胎捐贈中心」（NEDC）指出，他們已經幫助超過1200個冷凍胚胎嬰兒誕生，此前胚胎從冷凍到誕生最久的紀錄是27年，嬰兒吉布森（Molly Gibson）在2020年出生，現在已是快3歲的孩子了。

30年前授精的胚胎，是一對匿名夫婦透過體外授精保存下來的，丈夫當時已經50多歲，還有一名34歲的卵子捐贈人。之後冷凍胚胎一直被保存在美國西岸的生育中心，直到2007年才由夫婦倆轉贈給NEDC。

NEDC希望藉由這次的成功，能夠鼓舞其他人也來認養冷凍胚胎，讓新生兒誕生世上。