女大生住校卻淪「八大小姐」還被打！　真理大學回應了

▲根據真理大學住宿規定，學生在晚間23時30分必須待在宿舍內點名，而小花疑似在點名之後再度外出上班。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

林姓夫妻把心愛的女兒小花（化名）送到真理大學就讀，校方卻沒有落實住宿的規定，不但女兒多次外宿，家長沒有接到通知，想和女兒見面也遭到校方百般阻擋，甚至校方還多次跟女兒說「你已經滿18歲，可以自己決定生活。」但卻罔顧學生生活狀況，直到小花成了八大行業的小姐，家長終因此錯過拯救女兒黃金時機。

「我們覺得真理大學教育出了問題，我們當時到學校找人的時候，也遇到另外一對父母，也是因為孩子住宿失聯，焦急地去學校尋找。」林母說，林父則表示，事件發生後，他們多次向學校詢問，卻獲得校方不耐煩的回應，甚至惡意阻攔，如今對孩子的傷害已經造成，真理大學必須負起最大責任。

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「因為女兒的事情，我已經很久睡不著覺，一想到女兒在外面會受委屈，我的心就很痛。」林母含淚表示，根據真理大學住宿規定，學生外宿必須通知家長，但林母僅僅接到2次通知，但最後卻得知女兒已經在台北市的理容KTV上班一段時間，甚至被人虐打。

事實上，根據真理大學住宿辦法規定，「學生每晚必須在23：30分宿舍實施點名，並於24：00關閉，未準時回宿舍或未請假的同學，將通知家長並請協助約束。同時因故須外宿者應事先請假並告知家長，經家長核准後，方得以外宿。」儘管真理大學針對宿舍門禁規定明確，但校方卻在小花多次沒回到宿舍、到八大行業上班時，卻沒有如實通知小花家長，才讓事件一發不可收拾。

▲小花父母接到理容KTV經理電話，表示小花被男友毆打，趕到店內關心小花後才知女兒成了八大行業的工作者。

「校方對我們的態度一直都很不耐煩，我也跟學校說，『我沒有要一直麻煩你們，你只要在我女兒沒有回到宿舍的時候跟我說，我自己去找我的女兒，但學校卻都沒有跟我說。』我不懂學校為什麼要這樣。」林母說。

據了解，儘管多次央求校方，但真理大學卻始終漠視心急家屬的請求，甚至切斷女大生與原生家庭的聯繫，「當時我女兒的奶奶也到學校，想要見孫女一面，想要勸勸孫女，也被真理大學的黃教官擋在門外。」林父說。

為了釐清小花的轉變，是否確為真理大學教育出現疏失？本刊取得小花在國中、高中的導師意見書，顯示小花（化名）是一個直爽、開朗、有正義感、樂於幫助他人的學生。

高中導師對女大生的評估是：「小花同學（化名）在高中時期就是一個個性很簡單、天真、開朗、單純而無心機，小花同學的父母也給予她很大的空間，也是很好溝通的父母……也希望小花在未來畢業後做任何事或面對任何事情都要謹慎與慎思，尤其一定要告知家人。」

小花就讀於新莊時的國中導師也表示，「她（小花）對老師、同學是很貼心的，不論是我跟她談話或是任課老師的指導，她最後總是很有禮貌的感謝。與她的媽媽電話聯絡過幾次，才發現原來小花有禮貌的態度是受媽媽影響的，因為媽媽也是如此……。

小花的國中老師聽聞她跟父母失聯，內心十分不捨擔憂，她的高中導師知情後也誠懇請求真理大學的老師，協助小花同學的父母能有當面與孩子溝通的機會，將孩子拉回正途。

▲小花的國、高中導師都認為她在學校表現相當正常，且為人單純、善良。

本刊為了釐清小花不回家的原因，經過查詢，發現女大生家中並未出現任何家暴通報，女大生不回家、不願與父母見面溝通協談，疑似和真理大學的教育方針脫不了關係。

真理大學是位於新北市淡水區的私立大學，該校校史悠久，可追溯到1872年加拿大基督教長老教會宣教師馬偕登陸淡水，選定現址興建校舍以作傳教、教育及醫療之用；1965年設立淡水工商管理專科學校，1994年改制為淡水工商管理學院，1999年改制為真理大學，設有人文、數理資訊、財經、管理、觀光休閒與運動等5個學院。

對此，真理大學校方表示，就小花所述，她曾被家長打罵，因此不想見到家長，而校方也曾多次規勸她要回歸家庭，但最後小花仍堅持不想和家長碰面。對於外宿一事，校方則表示，該名學生在住宿期間，點名都很正常，在晚間11點半前都有準時出現在宿舍內，不過校方也直言，「她12點多出去，我們並不知道。」

教育部則表示，由於目前校方、學生、家長各執一詞，將待三方溝通完成後，才會做出後續處理。

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