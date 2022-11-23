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印尼268死強震待產婦遭活埋　家人淚訴是頭胎

▲▼印尼規模5.6淺層地震災情慘重。（圖／路透）

▲印尼規模5.6淺層地震，災情慘重。（圖／路透）

文／中央社記者李宗憲雅加達22日專電

印尼爪哇省昨天地震造成268死，仍有151人失蹤。災區現場上演一幕幕天人永隔的悲劇：有受困的國中生被同學救出、但同學後來卻不幸罹難；懷孕9個月的孕婦逃生不及遭活埋，她的家人淚崩說：「這是她的第一胎。」

離震央最近的西爪哇省的席安約鎮（Cianjur）成為這次強震重災區，當地許多居民在這場地震中失去摯愛，或者正著急找尋失蹤的親人。

地震發生時，14歲的艾普利札（Aprizal Mulyadi）人在學校，被困在教室。他說：「教室倒塌後，我的腿被埋在瓦礫堆下。」隨後，他被朋友楚菲卡（Zulfikar）拉到了安全區域，但楚菲卡卻因受困不幸罹難。

印尼國家搜救隊官員亨瑞（Henri Alfiandi）指出，死者中很多是年輕人。他說：「大多數的罹難者是兒童，因為下午1點地震發生時，他們都還在學校。」

另外，也有孕婦至今下落不明。懷孕9個月的孕婦戴德（dede）原本準備到醫院待產卻遇上地震。羅盤電視台（Kompas TV）報導稱，戴德因行動不便未能及時逃生，房屋因劇烈搖晃倒塌後被夷平，戴德疑似遭到活埋。

戴德的家人德迪（Dedi）向媒體表示，他到現在還沒找到戴德，家人崩潰表示：「這是她的第一胎。」

席安約鎮重災區聚集許多焦急找尋家人的居民。名叫桑迪（Sandi）的男子透過媒體發聲，說他正在找被埋在土石流底下的妻子和孩子。

他對電視台說：「地震時，妻子和孩子已經跑離房子，但後來發現浴室洗手台的水沒有關，回家關水時卻遭土石流沖走。」桑迪的房子全毀，她的妻子和孩子至今仍失蹤。

不過，也有些人幸運逃過死劫。印尼點滴網（Detik）報導，當地民眾努瑞亞尼（Nuriyani）在地震時與她的兩個孩子幸運逃出家中。努瑞亞尼表示，地震發生時，她與孩子在家中，當地板一搖晃，她就立刻帶著兩個孩子快速跑出家門，和其他居民一同直奔避難所。

她說：「她的一個孩子地震時在廁所被磚頭砸到，但感謝天，他活了下來。」

另一名住在迪沙卡索村（Desa Gasol）的居民菲特莉（Fitri Anggraini ）懷孕9個月、接近臨盆，她也幸運逃生，毫髮無傷。地震時，菲特莉正在睡覺，在被地震搖醒後，立刻跑到屋外。她說：「我感覺強烈搖晃了1分鐘，我非常害怕，趕快往外逃跑。」

菲特莉的房子在地震中受損，但只有輕微損壞並未倒塌。她對媒體表示，希望能得到援助以修復房子。

印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，印尼西爪哇地震已造成2萬2000個房屋受損，超過5萬8000人流離失所，山區爆發土石流，掩埋了靠近震央的席安約鎮附近一個村莊，救援工作仍持續進行中。

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