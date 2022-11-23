　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭數百萬人「停電過冬」　澤倫斯基再籲節約能源

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）籲節約能源。（圖／路透） 

文／中央社

烏克蘭發電量在俄羅斯軍隊不斷攻擊下已減半，總統澤倫斯基再度呼籲人民節約能源。聯合國世界衛生組織（WHO）稍早警告，烏克蘭今冬恐出現人道災難。

路透社報導，烏克蘭當局表示，由於俄軍攻擊，包括首都基輔居民在內的數百萬人民恐遭遇停電，至少到3月底。當局並說，最近收復的烏南赫松市（Kherson）居民可以申請安頓到取暖和安全問題較不嚴重的地區。

今年秋季的氣溫反常，比較溫和，但已開始降到攝氏零度以下，某些地方在冬季數月期間可望繼續下探零下20度甚至更低。

俄軍在戰場連連受挫後，不斷以火箭攻擊烏克蘭發電設施。澤倫斯基在每晚發表的視訊談話中說：「俄羅斯恐怖分子的攻擊行動對我們能源系統的有計畫破壞十分嚴重，以致全體人民和公司行號都應謹慎，以重新分配全日用電量，請嘗試限制個人使用。」

世衛組織表示，烏克蘭有數百家醫院和醫療設施缺乏可滿足大家基本需求的燃料和水電。

世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）在視察烏克蘭後發表聲明說：「烏克蘭的衛生體系正面臨開戰至今最黑暗的日子，在歷經700多次攻擊後，如今也成了能源危機受害者。」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
梅西首發聲！阿根廷1:2輸給沙烏地
鳳梨崩潰嗆梅西！　PO螢幕碎裂照
爆冷擊敗阿根廷！沙國成史上第3　主帥資歷超狂
重機男追撞計程車慘死　家屬淚求道歉！司機聲明：我是被撞的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人夫劈3女被妻子抓姦！怒拿「手槍打巴掌」突走火　她遭一彈爆頭亡

烏克蘭能源設施「一半受損」　數百萬人摸黑度過寒冬

烏克蘭數百萬人「停電過冬」　澤倫斯基再籲節約能源

阿根廷爆冷敗給沙烏地　他「500萬秒飛了」崩潰！

印尼5.6強震升至「268死151人失蹤」！倖存者狂搬磚瓦：家人在底下

賀錦麗登南海巴拉旺島「挺菲律賓」　趙立堅：不反對美菲正常交往

賀錦麗登上近南海島嶼　挺菲律賓兼抗衡北京影響力

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

專家警告：普丁政權垮台「更危險」　換更具侵略性的人上位

娶妹妹懷孕6月！人夫酒後崩潰痛哭：我愛上了妳姊

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

人夫劈3女被妻子抓姦！怒拿「手槍打巴掌」突走火　她遭一彈爆頭亡

烏克蘭能源設施「一半受損」　數百萬人摸黑度過寒冬

烏克蘭數百萬人「停電過冬」　澤倫斯基再籲節約能源

阿根廷爆冷敗給沙烏地　他「500萬秒飛了」崩潰！

印尼5.6強震升至「268死151人失蹤」！倖存者狂搬磚瓦：家人在底下

賀錦麗登南海巴拉旺島「挺菲律賓」　趙立堅：不反對美菲正常交往

賀錦麗登上近南海島嶼　挺菲律賓兼抗衡北京影響力

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

專家警告：普丁政權垮台「更危險」　換更具侵略性的人上位

娶妹妹懷孕6月！人夫酒後崩潰痛哭：我愛上了妳姊

人夫劈3女被妻子抓姦！怒拿「手槍打巴掌」突走火　她遭一彈爆頭亡

沙國爆冷贏球「民眾嗨炸狂歡」！國王宣布：全國放假一天

柯志恩同台館長：高雄薪水比台北少1.5萬　不是人人能進台積電

鄭寶清、毛嘉慶踢爆　鄭運鵬用假外資進大陸賺「人民幣」

快訊／台北大同「凌晨停電」影響1000戶！2人受困電梯　台電搶修中

快訊／震撼彈！世界盃期間曼聯宣布C羅正式離隊　C羅：是時候了

阿根廷爆冷輸了！南投明燈「兌現承諾」發100份雞排：敢允敢做

呱吉淚投「民進黨最邪惡派系」陳時中　PTT鄉民：開箱人的本性

快訊／英超豪門曼聯正式宣布：「C羅」離隊立即生效

快訊／屏東縣3屆議員林玉花病逝　享年58歲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

國際熱門新聞

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

印尼強震升至268死！倖存者狂搬磚瓦救家人

娶妹妹懷孕6月！人夫酒後認：愛上了妳姊

女助教才上課2周　火速誘男學生回家啪啪

病患走進醫院　醫護驚：她昨天死了

巨乳聚人心！她挺世足發祭品文「贏了露2球」

日18禁漫畫家在家暴斃！死前最後訊息：快來救我

世足官方稱「場場爆滿」觀眾席卻一堆空位

女和丈夫吵架離家　在公園被性侵殺害

烏克蘭數百萬人難熬寒冬　未來數月恐摸黑度日

烏克蘭人今冬恐難熬　澤倫斯基再籲節約能源

卡達冷氣太強！西班牙7球員病到無法上場

更多熱門

相關新聞

烏克蘭數百萬人難熬寒冬　未來數月恐摸黑度日

烏克蘭數百萬人難熬寒冬　未來數月恐摸黑度日

世界衛生組織警告，烏克蘭輸電網路在俄羅斯連串攻擊中受到重創，今年冬天有數以百萬計烏克蘭人生命恐陷險境。烏國主要能源供應商執行長表示，許多人在未來數月恐得摸黑度日。

專家警告：普丁垮台　換更具侵略性的人上位

專家警告：普丁垮台　換更具侵略性的人上位

烏克蘭能源設施受損　恐停電到明年3月

烏克蘭能源設施受損　恐停電到明年3月

俄軍丟包受傷同袍　赫爾松之役內幕揭露

俄軍丟包受傷同袍　赫爾松之役內幕揭露

烏克蘭揭俄軍施虐基地　傳伊朗將助俄製無人機

烏克蘭揭俄軍施虐基地　傳伊朗將助俄製無人機

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

阿根廷1:2輸給沙烏地　梅西：我們沒有藉口

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

直擊！汪小菲放話來台　

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫讚：食品界阿斯匹靈

快訊／阿根廷輸了爆冷門！台灣運彩大當機

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

更多

最夯影音

更多
妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面