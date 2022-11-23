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瘋電影／信用詐欺師JP：英雄篇　掩飾不幸誕生的假光環

文／賴賴

▲▼信用詐欺師JP：英雄篇。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這次的詐欺師很好看，劇情轉折在轉折，而節奏緊湊，所以不需要花大腦，只要跟著轉即可，到底誰才是真正的輸家，超大的懸疑性，很精彩，且將場景帶到馬爾他也是個亮點，場景不斷更換使得娛樂價值大增，許多熟面孔的加入更顯得豪華，整體感是好看的。

日本演員不論是偶像或是老演員，都得不斷的在劇場中磨練實力，所以每次看日本電影都很容易入戲，且快速進入劇情去享受故事情節，這次最大的驚喜莫過於莫名其妙出現的山田孝之，非常好笑，而松重豐還是會讓人一直想吃消夜，卡司整齊，非常好看。

東出昌大的外遇使得他的演藝事業一蹶不振，戲外如此薄情寡義對孩子不負責任，戲中詮釋重情重義實在令人難以入戲。

片　　名：信用詐欺師JP：英雄篇　 
英文片名：The Confidence Man Jp: Episode Of The Hero
類　　型：劇情、犯罪、喜劇
上映日期：2022-10-28
片　　長：02時07分
導　　演： 田中亮(Tanaka Ryo)
演　　員： 長澤雅美(Masami Nagasawa) 、 東出昌大 、 小日向文世(Kohinata Fumiyo) 、 江口洋介(Yosuke Eguchi) 、 松重豐(Matsushige Yutaka) 、 廣末涼子(Ryoko Hirosue) 、 真木陽子(Yoko Maki) 、 瀨戶康史(Seto Kouji)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：可樂電影


劇情大綱

曾經是行俠仗義的三代「槌之子」徒弟的詐欺師三人組，除了達子（長澤雅美 飾）仍對自己充滿信心，但其他兩個人因為師父過世或是警察的嚴格執法而意志消沈，眼見三人組合即將瓦解，達子便提出一個幫大家找回熱情的競賽提議！就這樣她們來到世界名流聚集的避稅天堂海島國家「馬爾他」，在達子的策劃下，這場為期七天、看誰能騙到最多錢的詐欺競賽，最後將由誰勝出？

然而正在追查第四代「槌之子」下落的國際刑警真梨邑（瀨戶康史 飾演），以及對於詐騙三人組仍窮追不捨的黑道赤星（江口洋介 飾），也都不約而同來到了馬爾他島上，這又會對達子三人的詐欺競賽造成什麼阻礙呢？一段充滿異國風情但卻又不失原味的故事就此展開。

▲▼信用詐欺師JP：英雄篇。（圖／yahoo）

▲為了打賭勝負來到馬爾他，找個大咖下手。

▲▼信用詐欺師JP：英雄篇。（圖／yahoo）

▲假國際刑警竟對喬裝黑道社長的警長動粗。

▲▼信用詐欺師JP：英雄篇。（圖／yahoo）

▲義賊在過去貧窮社會有著崇高的地位，隨著時代改變賊哪來的義可言。

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