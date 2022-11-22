印尼5.6強震升至「268死151人失蹤」！倖存者狂搬磚瓦：家人在底下

▲印尼規模5.6淺層地震災情慘重。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印尼當地21日下午1時21分發生規模5.6地震，震源深度僅10公里，造成西爪哇省嚴重災情，數百甚至上千棟房子毀損，22日午夜死亡人數已增加至162人，下午4時許死難者攀升至252人，而目前最新消息指出，傍晚7時許再增為268死，超過千人受傷，151人失蹤。

根據BBC，14歲學生穆利亞迪（Aprizal Mulyadi）向記者表示，當時他還在學校，地震發生後房子都被震垮了，他的腳被埋在瓦礫下，所幸他的朋友及時將他救出，但朋友自己卻受困身亡，「這一切發生得太快了」。另外，還有居民至今仍在在斷垣殘壁中搬移磚瓦，因為家人就被埋在倒塌的房屋底下，場面令人震驚。

這起地震發生於印尼人口最多的西爪哇省山區，震源深度僅10公里，為首都雅加達東南方約75公里的席安約鎮（Cianjur）帶來重大破壞。印尼國家災害管理局（BNPB）稍早透露，21日至今已累計268人死亡及上千人受傷，尚有151人失聯，另有5.8萬人流離失所。

西爪哇省省長利德宛（Ridwan Kamil）在記者會中表示，許多死者是公立學校的孩童，當時教學大樓倒塌，孩子們正在伊斯蘭學校上補課。他也警告，還有許多災民被困在偏遠的地方，「當局是在假定『死傷人數會隨著時間推移增加』的情況下進行救援行動的。」

▲罹難者多是孩童。（圖／路透）

印尼總統佐科威（Joko Widodo）22日飛往席安約勘災，「我下令優先救出受困廢墟下的受害者」，也向罹難者及遺屬表示哀悼，承諾重建基礎設施，包括連接席安約和其他城市的主要橋樑，並向每名房屋受損的居民提供最高5000萬印尼盾（約新台幣10萬元）救助金。

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