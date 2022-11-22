7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

▲經濟部工業局與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合辦之「2022年台灣最佳國際品牌」今（22）日舉行頒獎典禮，中國信託七度蟬聯前十大國際品牌，由經濟部工業局主任秘書周崇斌（左）頒發獎座予中信金控行政長高人傑（右）。（圖／中信金控提供）

記者陳依旻／台北報導

由經濟部工業局與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合辦之「2022年台灣最佳國際品牌」（2022 Best Taiwan Global Brands）今（22）日揭曉台灣國際品牌榜單，中信金控以品牌價值5.33億美元的佳績，七度蟬聯前十大國際品牌。

中信金控深耕國際版圖，強化品牌對台灣及國際市場的影響力，深受主辦單位肯定，為台灣最具聲望之金融領導品牌，「2022年台灣最佳國際品牌」今日舉辦頒獎典禮，由中國信託金控行政長高人傑代表受獎。

此評鑑採用與Interbrand「全球百大品牌調查」相同的品牌鑑價系統，自逾千家台灣上市櫃企業之財務收益指標進行篩選，綜合需求力、無形收益、品牌角色、品牌收益及品牌強度等面向之品牌發展，計算出企業品牌價值。

主辦單位指出，中信金控致力拓展海外業務，加速數位轉型創新，以We are family的品牌精神，關注金融服務推展過程中為社會創造的價值，亦積極透過人物故事等方式傳遞品牌理念，產生情感聯結，在品牌認同感、信任度和聯結度方面表現良好，是中信金控榮獲佳績的主要原因。

▲中國信託以品牌價值5.33億美元的佳績蟬聯前十大「台灣最佳國際品牌」，由中信金控行政長高人傑出席頒獎典禮。（圖／中信金控提供）

值得一提的是，中國信託在慈善公益項目長期耕耘有成，主辦單位特別提及包含「點燃生命之火」愛心募款活動在內之方案，成為深入人心的幸福承諾活動，以最實質的行動，實踐中信金控創辦人辜濓松的承諾：「企業存在的價值，不在於成為最會賺錢的企業，更重要的是，對社會的貢獻與正面影響力。」

中國信託透過慈善、反毒、運動、教育及藝文五大主軸長期投入社會公益，如「點燃生命之火」愛心募款活動，37 年來募得善款逾新台幣25 億元，已經幫助超過62 萬名弱勢孩童。

「中信兄弟棒球隊贊助案」、「中信盃黑豹旗贊助案」、中國信託慈善基金會「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」、中國信託文教基金會「夢想+圓夢工程」及「閱讀全壘打－夢想象前行」等專案，則導入「社會投資報酬率」（Social Return on Investment, SROI）方法學計算，每投入1元可分別產生4.18元至17.59元社會價值，透過品牌影響力啟動善的循環，為台灣創造正面影響力。

另一方面，身為台灣最國際化的金融機構，中國信託透過數位金融及創新業務打造出專業品牌形象。海外業務表現上，子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）去（2021）年增持股權至46.6%，成為泰國LH Financial Group Public Company Limited最大股東，亦成為在泰國擁有最多分行的台資銀行，於東南亞的海外布局版圖再向前邁出一大步。

創新業務發展部分，中國信託銀行積極配合政府打造台灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落，投入離岸風電金融服務領域，引進多項創新技術和指標，特別設置專責「財務顧問團隊」及「專案融資團隊」，加上多年來深耕聯貸市場，國內及海外布局據點完善等優勢，順利完成大彰化離岸風電計畫東南風場融資專案。

此外，中信銀行超前部署數位轉型，推動銀行及保險核心系統升級，深化人工智慧（Artificial Intelligence, AI）及大數據（Big Data）應用，將金融服務智能化。透過異業結盟策略，拓展消費者生活場景的金融服務，完整的數位金融生態圈及一站式支付旅程體驗，提升客戶使用黏著度，讓數位金融成功走入生活場景，中國信託打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務，亦獲得主辦單位認可。

中國信託打造國際級品牌有成，今（2022）年六度名列《The Banker》（銀行家）全球一千大銀行榜單，穩居臺灣龍頭寶座，更八度蟬聯《World Branding Forum》（世界品牌論壇）「年度品牌」（Brand of the Year），為台灣唯一獲獎的金融機構，業務整體表現上也榮獲知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）和《Euromoney》（歐洲貨幣）評選為「台灣最佳銀行」，充分顯見金融韌性、穩健營運及長期經營品牌之成效。