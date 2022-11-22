　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

▲經濟部工業局與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合辦之「2022年台灣最佳國際品牌」今（22）日舉行頒獎典禮，中國信託七度蟬聯前十大國際品牌，由經濟部工業局主任秘書周崇斌（左）頒發獎座予中信金控行政長高人傑（右）。（圖／中信金控提供）

▲經濟部工業局與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合辦之「2022年台灣最佳國際品牌」今（22）日舉行頒獎典禮，中國信託七度蟬聯前十大國際品牌，由經濟部工業局主任秘書周崇斌（左）頒發獎座予中信金控行政長高人傑（右）。（圖／中信金控提供）

記者陳依旻／台北報導

由經濟部工業局與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合辦之「2022年台灣最佳國際品牌」（2022 Best Taiwan Global Brands）今（22）日揭曉台灣國際品牌榜單，中信金控以品牌價值5.33億美元的佳績，七度蟬聯前十大國際品牌。

中信金控深耕國際版圖，強化品牌對台灣及國際市場的影響力，深受主辦單位肯定，為台灣最具聲望之金融領導品牌，「2022年台灣最佳國際品牌」今日舉辦頒獎典禮，由中國信託金控行政長高人傑代表受獎。

此評鑑採用與Interbrand「全球百大品牌調查」相同的品牌鑑價系統，自逾千家台灣上市櫃企業之財務收益指標進行篩選，綜合需求力、無形收益、品牌角色、品牌收益及品牌強度等面向之品牌發展，計算出企業品牌價值。

主辦單位指出，中信金控致力拓展海外業務，加速數位轉型創新，以We are family的品牌精神，關注金融服務推展過程中為社會創造的價值，亦積極透過人物故事等方式傳遞品牌理念，產生情感聯結，在品牌認同感、信任度和聯結度方面表現良好，是中信金控榮獲佳績的主要原因。

▲中國信託以品牌價值5.33億美元的佳績蟬聯前十大「台灣最佳國際品牌」，由中信金控行政長高人傑出席頒獎典禮。（圖／中信金控提供）

▲中國信託以品牌價值5.33億美元的佳績蟬聯前十大「台灣最佳國際品牌」，由中信金控行政長高人傑出席頒獎典禮。（圖／中信金控提供）

值得一提的是，中國信託在慈善公益項目長期耕耘有成，主辦單位特別提及包含「點燃生命之火」愛心募款活動在內之方案，成為深入人心的幸福承諾活動，以最實質的行動，實踐中信金控創辦人辜濓松的承諾：「企業存在的價值，不在於成為最會賺錢的企業，更重要的是，對社會的貢獻與正面影響力。」

中國信託透過慈善、反毒、運動、教育及藝文五大主軸長期投入社會公益，如「點燃生命之火」愛心募款活動，37 年來募得善款逾新台幣25 億元，已經幫助超過62 萬名弱勢孩童。

「中信兄弟棒球隊贊助案」、「中信盃黑豹旗贊助案」、中國信託慈善基金會「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」、中國信託文教基金會「夢想+圓夢工程」及「閱讀全壘打－夢想象前行」等專案，則導入「社會投資報酬率」（Social Return on Investment, SROI）方法學計算，每投入1元可分別產生4.18元至17.59元社會價值，透過品牌影響力啟動善的循環，為台灣創造正面影響力。

另一方面，身為台灣最國際化的金融機構，中國信託透過數位金融及創新業務打造出專業品牌形象。海外業務表現上，子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）去（2021）年增持股權至46.6%，成為泰國LH Financial Group Public Company Limited最大股東，亦成為在泰國擁有最多分行的台資銀行，於東南亞的海外布局版圖再向前邁出一大步。

創新業務發展部分，中國信託銀行積極配合政府打造台灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落，投入離岸風電金融服務領域，引進多項創新技術和指標，特別設置專責「財務顧問團隊」及「專案融資團隊」，加上多年來深耕聯貸市場，國內及海外布局據點完善等優勢，順利完成大彰化離岸風電計畫東南風場融資專案。

此外，中信銀行超前部署數位轉型，推動銀行及保險核心系統升級，深化人工智慧（Artificial Intelligence, AI）及大數據（Big Data）應用，將金融服務智能化。透過異業結盟策略，拓展消費者生活場景的金融服務，完整的數位金融生態圈及一站式支付旅程體驗，提升客戶使用黏著度，讓數位金融成功走入生活場景，中國信託打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務，亦獲得主辦單位認可。

中國信託打造國際級品牌有成，今（2022）年六度名列《The Banker》（銀行家）全球一千大銀行榜單，穩居臺灣龍頭寶座，更八度蟬聯《World Branding Forum》（世界品牌論壇）「年度品牌」（Brand of the Year），為台灣唯一獲獎的金融機構，業務整體表現上也榮獲知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）和《Euromoney》（歐洲貨幣）評選為「台灣最佳銀行」，充分顯見金融韌性、穩健營運及長期經營品牌之成效。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
賈永婕還原合照魔獸現場　認「有看他褲子」
早餐無限吃！3.2折「爽住飯店3天2夜」　加碼免費玩樂園
快訊／世界盃最後一舞！梅西首戰就進球12碼罰進　阿根廷1比0
鋒面要來了！　雨彈連轟到這天
張蘭親自公開「罵S媽語音檔」！　斥S家演戲
重機男追撞計程車慘死　家屬淚求道歉！司機聲明：我是被撞的
丹堤咖啡要再關7間店！　八方雲集曝下一步
「世紀病毒」致死率5成！　疾管署曝1招防侵台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中「恐懼年代」故事曝光　曾觸診千名愛滋患者製圖譜

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

就是不讓你投？　趙少康：民進黨垃圾奧步不讓百萬人投票

青年發展科長轉戰鄉長　嚴珮瑜政見發展嘉義新核心

藍營指控利用賭盤影響選情「鄭文燦不忍了」　市府新聞處長提告

文宣品發完！正妹市議員「唱歌拜票」　粉絲大讚好聽：耳朵懷孕

FTX破產台人受害！　藍委痛批蘇貞昌稱「政府會做事」：自打臉

北市5選區／吳伯雄摔傷頭「現身替兒催票」、劉耀仁喊「龍中雙贏」

陳其邁北上基隆助選車隊掃街　蔡適應：雙港連線延續光榮

選前倒數柯志恩愛女助陣　親情牌奏效為高雄選情加溫

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

陳時中「恐懼年代」故事曝光　曾觸診千名愛滋患者製圖譜

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

就是不讓你投？　趙少康：民進黨垃圾奧步不讓百萬人投票

青年發展科長轉戰鄉長　嚴珮瑜政見發展嘉義新核心

藍營指控利用賭盤影響選情「鄭文燦不忍了」　市府新聞處長提告

文宣品發完！正妹市議員「唱歌拜票」　粉絲大讚好聽：耳朵懷孕

FTX破產台人受害！　藍委痛批蘇貞昌稱「政府會做事」：自打臉

北市5選區／吳伯雄摔傷頭「現身替兒催票」、劉耀仁喊「龍中雙贏」

陳其邁北上基隆助選車隊掃街　蔡適應：雙港連線延續光榮

選前倒數柯志恩愛女助陣　親情牌奏效為高雄選情加溫

陳時中「恐懼年代」故事曝光　曾觸診千名愛滋患者製圖譜

中信盃黑豹旗／畢業還要打棒球　薛宇航目標考進成大

賈永婕影片還原合照魔獸現場　認「有看他褲子」嘆：忘了重點！

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫大讚5好處：食品界阿斯匹靈

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

維也納愛樂和柏林愛樂首席合體 古典音樂瘋狂搖滾

劉冠廷首和女友演戲偷爆料！　孫可芳甜讚：覺得很安心

蜘蛛玩具衝來汪嚇到「皺眉逃走」　躲椅子低頭媽笑：你高加索耶

即將紫爆！桃園12.5萬株仙草花已開6成　農業局：11／27前勿闖入

中信盃黑豹旗／被義峰5局扣倒　鳳中惋惜沒延長戰線

萌妹獻吻後害羞離場　被啾一下的柴哥幸福傻笑

政治熱門新聞

副議長余邦彥挺高虹安 國民黨：是否違紀將釐清

陳時中車掃遇「倒讚阿北」嗆聲　陳建仁神回

陳時中競總拍板：北平東路辦選前之夜

黃國昌挺黃珊珊「重創時力選情」　學者點一關鍵：最糟反應

林耕仁後援總會長陣前倒戈　發文挺高虹安

民進黨打不出「拿手招」？　郭正亮嘆：此生看過最低級的選舉

選上也可能解職！　律師：給高虹安三大警訊

九合一激戰區當選門檻一次看！　想搶北市長估要拿52萬6936票

直擊／蔣萬安首場車掃出發！

黃國昌同台柯文哲　前柯幕僚：太陽花偷換成嬰粟花

陳時中遊行湧15萬人「蔣萬安不一定勝選」　徐巧芯爆最終關鍵

「超兇奶奶催票」誠意破表　爆乳候選人：發車囉

「禎」心話大冒險　民進黨選情雪上加霜

確診不能投票遭疑違憲　司法院回應了

更多熱門

相關新聞

國泰金擬恢復實體尾牙　員工調薪還太早

國泰金擬恢復實體尾牙　員工調薪還太早

疫情降溫，大型金控已停辦兩年的尾牙終於要重啟了！有別於富邦金大型謝年會，國泰金今年也將恢復實體尾牙，但考量每天仍有一、兩萬人確診數，因此，擬朝各部門分開辦理、每場尾牙盡量不超過一、兩千人。

中信銀前10月海賺162億！完勝去年整年　內部洩3關鍵「明年再創新高」

中信銀前10月海賺162億！完勝去年整年　內部洩3關鍵「明年再創新高」

中信金股債未實現損失上看900億　總座掛保證「明年有能力發股利」

中信金股債未實現損失上看900億　總座掛保證「明年有能力發股利」

落實ESG！　中信金一次拿下2022台灣企業永續獎7大殊榮

落實ESG！　中信金一次拿下2022台灣企業永續獎7大殊榮

15家金控10月獲利一次看！　台新金、第一金成「黑馬」

15家金控10月獲利一次看！　台新金、第一金成「黑馬」

關鍵字：

中信金中信銀

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面