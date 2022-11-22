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「罰單」驚現男女合照！主旨處加5字費用爆增　過來人：這種最貴

▲有網友收到奇特「紅單」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲有網友收到奇特「紅單」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

不少民眾都有被開過罰單的經驗，但收到這種「紅單」的驚嚇程度恐怕會遠高於一般罰單。有網友在臉書分享一張「罰單」照，本以為是因交通違規被開單，但仔細一看卻發現罰單上竟有一對男女合照，主旨處更寫著「宴客通知單」5字，原來是有新人將喜帖設計成罰單樣式寄發，超奇特「紅單」照一出，引發關注。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，只見這張「罰單」上寫著，車牌號碼「520-LOVE」、幸福指數「甜蜜100%」、交情種類「超重量級」等，讓人看得一頭霧水，不過其實這並非是真的罰單，而是一張「宴客通知單」，下方還註明宴客時間、地點等，並放上了2位新人合照，另類喜帖笑翻不少網友。

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▲有網友收到奇特「紅單」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

許多網友紛紛在貼文下方留言，「這張比罰單貴」、「這張太有創意了啦～只是正在好奇老一輩的家長是什麼樣的反應」、「這個喜帖好有趣」、「一樣要付錢，這種我願意」、「這要是條碼都能超商繳費不是更方便」、「感覺大家會很專心的看這張！哈哈」、「這對新人一定是當警察的，罰單開習慣了」、「」、

另外，也有收過這樣類似喜帖的網友表示，「我收過，新郎是警察」、「想不到10年了，還有新人用這個」、「還有房仲寄喜帖式廣告，收過嗎～」、「我也收過！這種最貴」、「雖然不是第一次看到了，還是恭喜」。

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