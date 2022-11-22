　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日18禁漫畫家在家暴斃！死前推特最後訊息：快來救我

日18禁漫畫家「ウエノ直哉」在家暴斃！死前最後訊息讓人發毛，圖為他生前作品。（翻自book.dmm.co.jp）

▲日18禁漫畫家「ウエノ直哉」在家暴斃！死前最後訊息讓人發毛，圖為他生前作品。（翻自book.dmm.co.jp）

圖文／鏡週刊

日本漫畫界又痛失一名英才，專畫18禁漫畫的「上野直哉」（ウエノ直哉）驚傳在9月25日於家中身亡，而他死前的最後訊息，就是在推特寫下「我要死了，快來救我」的留言，讓網友與粉絲不禁直呼「太毛了」。

上野直哉所屬的三和出版社「Comic Masyo編輯部」在今日證實上野的死訊，出版社表示，在9月25日於上野的自家中，發現他倒在家裡，但隨後即發現他已經死亡。出版社方面並沒有詳細指出上野的死因，不過上野在自己的推特上，則是透露出相當多詭異的訊息。

據悉上野自今年8月開始，就不斷在自家推特上指出自己的身體狀況出問題，他稱自己在短短2個半月內，體重狂掉20公斤，脂肪和肌肉都不見，而且變得非常容易疲勞。他還形容自己「簡直是半個病人」、「屁股周遭變得好像老阿公一樣，大事不妙」，往後上野在推特上的留言，幾乎都是描述自己的健康狀況，其中還包括：「今天吐得很厲害。」、「我想問一下，是否有在賣給吃飯有困難、或腸胃不好的人，有『點滴套餐』？」、「好想吃桃子跟梨子。」

不過上野在推特上的最後一則留言，停在9月3日，而且這則留言，他更直接闡明：「我要死了，快救我。」直至今日，出版社才證實上野已在同月25日於家中死亡。雖然出版社未說明上野的死因，但外界相信，應該與上野身體的惡劣狀況脫離不了關係。不少粉絲聽聞噩耗，都感到相當不捨，紛紛到上野的推特留言「R.I.P.」、「非常喜歡老師的作品，老師一路好走」、「太震驚了」。




更多鏡週刊報導
《遊戲王》作者溺斃「下半身遭啃食」原因曝光　駐日美軍：他是英雄
《遊戲王》作者高橋和希死因出爐！慘死沖繩成浮屍被鯊魚咬　法醫鑑定「溺斃」
櫻桃小丸子作者逝世一周年 小丸子魅力仍不減

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／直擊！汪小菲放話來台　機場畫面曝光
汪小菲最愛的床曝光　要價近千萬「年年調漲」
卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」現場真相曝
賈永婕還原合照魔獸現場　認「有看他褲子」
早餐無限吃！3.2折「爽住飯店3天2夜」　加碼免費玩樂園
世界盃最後一舞！梅西首戰就進球12碼罰進　阿根廷1比0領先
鋒面要來了！　雨彈連轟到這天
張蘭親自公開「罵S媽語音檔」！　斥S家演戲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

娶妹妹懷孕6月！人夫酒後崩潰痛哭：我愛上了妳姊

卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」　轉播卻見觀眾席一堆空位

日18禁漫畫家在家暴斃！死前推特最後訊息：快來救我

研究：細菌感染年奪770萬命　居全球死因第2名

馬來西亞新首相難產！2大黨議席沒過半　元首未決定人選

80歲老翁走私運毒！1.9公斤直接「郵寄到家」　市值2400萬

比利時足球隊「彩虹鑲邊」球衣遭禁　FIFA：衣領LOVE字有商業性

印尼5.6地震增至252死！　總統承諾：房屋受損災民「補助10萬」

為何世界盃「傷停補時」這麼久？　卡達首日賽事狂破50年紀錄

卡達冷氣太強！西班牙7球員接連病倒　頭號前鋒恐無法上場

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

娶妹妹懷孕6月！人夫酒後崩潰痛哭：我愛上了妳姊

卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」　轉播卻見觀眾席一堆空位

日18禁漫畫家在家暴斃！死前推特最後訊息：快來救我

研究：細菌感染年奪770萬命　居全球死因第2名

馬來西亞新首相難產！2大黨議席沒過半　元首未決定人選

80歲老翁走私運毒！1.9公斤直接「郵寄到家」　市值2400萬

比利時足球隊「彩虹鑲邊」球衣遭禁　FIFA：衣領LOVE字有商業性

印尼5.6地震增至252死！　總統承諾：房屋受損災民「補助10萬」

為何世界盃「傷停補時」這麼久？　卡達首日賽事狂破50年紀錄

卡達冷氣太強！西班牙7球員接連病倒　頭號前鋒恐無法上場

聚陽前3季每股賺11.32元　看明年倒吃甘蔗、營收再創佳績

日網票選最想和他結婚的韓國男偶像TOP 10！防彈4人上榜　珉豪第六

華固再砸7億買新竹3157坪土地　在地：不少建商看好這區

娶妹妹懷孕6月！人夫酒後崩潰痛哭：我愛上了妳姊

直擊！汪小菲放話來台對峙　「班機抵達」機場畫面曝光

中信盃黑豹旗／接掌義峰高中兵符　羅松永有重要任務

勵志！61歲金曲歌王取得碩士學位　苦讀3年半終於圓夢

快訊／梅西12碼罰進　阿根廷3度詐糊上半場1比0沙國

高樓層有老人家！加裝電梯「1F堅決不肯」他求救　慘被噓爆了

汪小菲愛床售價曝光　要價近千萬「年年調漲」

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

國際熱門新聞

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

病患走進醫院　醫護驚：她昨天死了

即／索羅門群島規模7.0大地震！

印尼規模5.6地震至少162死　1.3萬人無家可歸

巨乳聚人心！她挺世足發祭品文「贏了露2球」

女和丈夫吵架離家　在公園被性侵殺害

名古屋市長跟女偶像合照「比出淫穢手勢」！

《魔獸世界》1月退出中國！玩家狂賣資產　暴雪急回應

一晚7500「世足早餐」開箱　球迷怒噴

千萬別下載！　卡達世足2款APP被標「間諜軟體」

勝敗皆因川普：美國期中選的詭變

世足／爺爺離世不到24小時　威爾斯後衛賽後爆哭

世足官方稱「場場爆滿」觀眾席卻一堆空位

罹難者多是孩童！　印尼5.6強震162死

更多熱門

相關新聞

賈永婕合照魔獸　網友視角全歪樓：好大喔

賈永婕合照魔獸　網友視角全歪樓：好大喔

台灣籃球史上最大咖洋將「魔獸」霍華德傳因左膝不適休兵，但他沒閒著，除了李晶晶曬出聚餐照，賈永婕也貼出雙人合影並嘆自己「小隻」，但有多數粉絲歪樓，覺得畫面有地方大隻，比如「他（魔獸）口袋是有帶武器？」「保溫瓶為什麼要放在褲子裡」等等。

汪小菲每篇發文都「逼逼」！這詞到底啥意思

汪小菲每篇發文都「逼逼」！這詞到底啥意思

蓋全台最大儲能廠　老牌建商砸300億斜槓綠能業

蓋全台最大儲能廠　老牌建商砸300億斜槓綠能業

科技業第一槍！華碩停辦尾牙原因曝

科技業第一槍！華碩停辦尾牙原因曝

FBI抓小明！逾百高官政要未曝光

FBI抓小明！逾百高官政要未曝光

關鍵字：

鏡週刊上野直哉ウエノ直哉

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面