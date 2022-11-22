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娶妹妹懷孕6月！人夫酒後崩潰痛哭：我愛上了妳姊

▲▼孕婦哭泣。（圖／CFP）

▲國外一名網友在懷孕6個月時，丈夫卻告訴她自己愛上了她的姊姊，讓她傻眼不已。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

國外一名28歲的女網友已懷有6個月的身孕，不料她的丈夫最近卻向她坦承，自己愛上了她的姊姊，讓這名孕婦崩潰不已。

據《鏡報》報導，女網友形容，她從小就在一個不是很快樂的家庭長大，媽媽十分悲觀，繼父也常常虐待她，而姊姊在她的整個童年一直扮演著「保護者」的角色，讓她免受痛苦與折磨，「即使姊姊上了大學後，我離家出走時，也會逃到她的宿舍去睡地板」。

在女網友成年後，她遇到了一位和姊姊性格相似的男子，「他們有著同樣的幽默感，對音樂、閱讀、電影和遊戲都十分熱愛，我就像是愛上了男版的姊姊一樣，而他們倆也相處得很好，這對我很重要，因為他們是我唯一的親人了」。

女網友與男友交往6年後，終於決定要一起步入禮堂，而且她現在也已經懷孕27周了，姊姊與丈夫都感到非常高興。然而，這美好的生活卻在姊姊交了男朋友後發生轉變。女網友發現，丈夫的態度突然大轉彎，當他們4個人一起出去玩時，丈夫也常常會心不在焉。

姊姊決定結婚當晚，女網友的丈夫喝得爛醉，還被女網友發現他獨自坐在客廳哭泣。「我趕快過去問他發生了什麼事，他卻告訴我他愛上了我的姊姊，但他知道這是一個錯誤。」女網友得知丈夫的心聲後，嚇得不知所措，只好將煩惱po到Reddit上，詢問網友們該怎麼辦。

貼文在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，不少網友紛紛勸她離開自己的丈夫，「你永遠會拿自己和姊姊比較，並且懷疑丈夫對自己的愛」、「離開他吧，你值得更好的人」、「請永遠不要為了孩子而勉強維持婚姻」。

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