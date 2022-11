卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」　轉播卻見觀眾席一堆空位

▲世足開幕首日卡達對厄瓜多的比賽,觀眾看台上仍有空位。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

2022年世足賽在中東國家卡達舉辦,先前卡達就因為勞工、人權、氣候等爭議引發多國質疑,國際足球總會(FIFA)主席還出面力挺,怒批西方「偽善」。然而,現又傳出官方虛報現場觀眾人數,至少4場賽事人數都超過了體育場的最大容量,但轉播畫面卻拍到觀眾席看台上仍有許多空位,遭質疑數據造假。

▲世足開幕戰卡達對厄瓜多,觀眾席並未坐滿,官方統計的進場人數卻超過場館容量。(圖/路透)

根據美國ABC、英國《每日郵報》等報導,卡達世界盃官方公布了首兩日幾場賽事的現場觀眾人數統計,包含20日卡達對上厄瓜多的開幕戰有6萬7372人,21日英格蘭對伊朗有4萬5334人、荷蘭對塞內加爾有4萬1721人、美國對陣威爾斯則有4萬3418人。

不過,上述賽事所使用的3個場館最高可容納人數分別是6萬、4萬和4萬,相當於每一場比賽的觀戰人數都超過了球場的最大容量。數據公布後外媒比對轉播畫面發現,中場休息時拍到的觀眾席看台有大量空位,質疑世足官方是否「灌水」。

▲▼世足開踢第二天,由荷蘭對塞內加爾的賽事,看台上也有大量空位。(圖/路透)

對此,FIFA回應,荷蘭以2比0擊敗塞內加爾的比賽場地圖碼馬足球場(Al Thumama Stadium)在「賽事模式」(event mode) 中,最大容量將可增至4萬4400人,不過FIFA並未對轉播時拍到的許多空位給出解釋。

The attendance for Senegal vs. Netherlands was announced as 41,721.



The official capacity of the Al Thumama Stadium stadium in Qatar is 40,000.



Here are some photos of the stands...#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/09jdf9TNTf