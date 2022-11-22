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益品書屋搬到淡水！250坪空間上百座位　還有咖啡飲料無限供應

▲▼淡水益品書屋挑高閱讀空間，250坪約100席座位，還有飲品無限供應。（圖／益品書屋提供）

▲淡水益品書屋打造挑高閱讀空間，250坪約100席座位，還有飲品無限供應。（圖／益品書屋提供）

記者林育綾／綜合報導

王品集團創辦人戴勝益在退休後創立的「益品書屋」，近來從台北仁愛路搬到新北市淡水，淡水館空間更大，近250坪、座位約100席，明亮且挑高，持續秉著「不外借、不販售書籍」方式營運，還有咖啡、冰沙等4種茶飲無限供應，每逢週末假日更有現場音樂演奏。

▲▼淡水益品書屋挑高閱讀空間，250坪約100席座位，還有飲品無限供應。（圖／益品書屋提供）

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▲益品書屋從台北搬到淡水後，空間更明亮舒適。（圖／益品書屋提供）

戴勝益自2016年在台北創立益品書屋，隔年又在台中開設二館，他曾提到「3C只是訊息的傳遞，文字才有文化的厚度」，期望鼓勵社會大眾閱讀。因此跳脫傳統模式，以「不外借、不販售書籍」方式營運，用「精裝圖文書籍、音樂、飲品與花香」打造書屋氛圍，一度造成排隊閱讀的風潮。

▲▼淡水益品書屋挑高閱讀空間，250坪約100席座位，還有飲品無限供應。（圖／益品書屋提供）

▲▼書屋與傳統書店最不同之處，就是大量採購市面上獨特少見的「精裝圖文書」。（圖／益品書屋提供）

▲▼淡水益品書屋挑高閱讀空間，250坪約100席座位，還有飲品無限供應。（圖／益品書屋提供）

益品書屋與傳統書店最不同之處，就是大量採購市面上獨特少見的「精裝圖文書」，類型涵蓋飲食、旅遊、生活、美學、童書、外文⋯等，滿足各種知識的來源與需求，目前在淡水、台中二館擁有近7千本藏書，其中淡水館約4千本，相當豐富。

▲▼淡水益品書屋挑高閱讀空間，250坪約100席座位，還有飲品無限供應。（圖／益品書屋提供）

▲目前淡水館約4千本藏書。（圖／益品書屋提供）

而書屋從台北仁愛路遷移至依山面海的淡水，空間更大，近250坪空間，約100席座位，明亮時尚、挑高透視。按照往例僅收取100元入館費，包含咖啡、冰沙、茶飲等飲料無限暢飲，若當日有講座也不另收費；如民眾有事中途離席，再入館也不另收費。

▲▼淡水益品書屋挑高閱讀空間，250坪約100席座位，還有飲品無限供應。（圖／益品書屋提供）

▲淡水益品書屋挑高閱讀空間，250坪約100席座位，還有飲品無限供應。（圖／益品書屋提供）

書屋定期舉辦藝文講座，曾邀請過孫翠鳳、吳寶村、徐重仁、陶傳正等名人演講，也邀請各領域專家達人分享，每逢週末及國定假日還有現場音樂演奏。

益品書屋（淡水館）
地址：新北市淡水區中正路一段100號1-2樓
電話：02-2397-2998
營業時間：10:30-18:00
入館費：每人100元，飲品無限供應

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