比利時足球隊「彩虹鑲邊」球衣遭禁　FIFA：衣領LOVE字有商業性

比利時國家足球隊21日表示,國際足球總會(FIFA)拒絕該隊穿著彩虹色鑲邊、衣領印有「Love」字樣的客場球衣出賽,原因是該字樣與比利時知名的「明日世界電子音樂節」有關,具有商業性質,所以不可穿出賽。

根據《美聯社》報導,比利時國家足球隊21日表示,FIFA禁止該隊穿著彩虹色鑲邊、衣領印有「Love」字樣的客場球衣出賽,因為這件球衣是以比利時知名的「明日世界電子音樂節」(Tomorrowland)為靈感所設計,代表著多元、平等與包容。

比利時足協(Belgian soccer federation)表示,FIFA認為在衣領內側的「Love」字樣有商業性質,因為「o」字母設計成音樂節的商標,「出於商業原因,我們不得不跳過它,我們會穿著紅色主場球衣。」FIFA後來同意,若衣領的Love被遮住,就可以穿客場球衣出賽。

