路邊驚見「燃燒中女屍」！柏油路留大片焦痕　打火機遺落一旁

▲消防人員接獲通報趕往現場時，火勢已經停止，但女子明顯死亡。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本香川縣22日發生路邊火燒屍事件，消防人員接獲民眾通報稱，路邊有一名女性正在燃燒。待警消趕往現場時，火已經熄滅，但女子早已傷重不治。警方並不排除自殺與他殺的可能性，而目前也尚未掌握死者的身分與年齡。

根據《山陽放送》報導，香川縣滿濃町的一名居民22日上午11時左右向119通報稱，自己在路邊看見一名女性「正在燃燒」。消防人員趕往現場後，火勢已經熄滅，但當事人也已經死亡。警方隨後則在死者的身邊發現一個打火機與燈油罐，但目前尚未排除是自殺或是他殺的可能性。

警方雖然還無法確定死者的具體身分與年齡，不過在事發現場附近發現一輛可疑車輛，車牌來自香川縣，疑與死者有關，目前已經投入調查，釐清車主與女子的關係，同時也希望能找到線索以查明死者身分與事發經過。

警方表示，事發現場在山中的一條狹窄道路，兩側分別為樹叢與農田，平時人煙稀少。

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