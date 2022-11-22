為何世界盃「傷停補時」這麼久？　卡達首日賽事狂破50年紀錄

▲伊朗前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）在21日對戰英格蘭的比賽上踢球。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃21日正式開踢，根據英國體育分析公司Opta Sports數據，1966年以來，世界盃單個半場比賽「傷停補時」（Stoppage-time）最久的前4名都發生在今年首日賽程。球迷可能好奇，為什麼本屆傷停補時那麼久？原來與國際足聯（FIFA）力求精準、避免時間浪費的新計時方式有關。

根據足球規則，上下半場分別為45分鐘，扣除中場休息，實際比賽時間合計應為90分鐘。但是，賽事往往因為各種狀況暫停，例如處置傷兵、替換球員、12碼罰球、影像輔助裁判（VAR）判罰等等，因此最後都會增加「傷停補時」，卻有部分球員會在比分領先後，刻意藉此拖延時間。

為了避免拖延戰術、更精準計時，國際足聯裁判委員會主席柯里納（Pierluigi Collina）上周證實，將有4名官員專門負責記錄比賽損失時間，並透過傷停補時彌補回來，「這就是為什麼你們看到（比賽）加上6、7甚至8分鐘。想想看，如果你們在上半場進了3球，總共可能損失4、5分鐘來慶祝和重新開始比賽」，而且早在2018年俄羅斯世界盃就已經這麼做了。

▲英格蘭對戰伊朗，加上傷停補時，比賽時間達到117分16秒。（圖／路透）

不過，這種新計時方式也讓多場比賽打破紀錄，今年卡達世界盃已有4場比賽超過100分鐘，「傷停補時」合計高達65分鐘，包括英格蘭對伊朗的上半場（14分8秒）及下半場（13分8秒），美國對威爾斯的下半場（10分34秒）及荷蘭對塞內加爾的下半場（10分3秒）。

除此之外，FIFA新計時方式也締造了最晚進球紀錄。21日比賽中，伊朗前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）在比賽時間102分30秒踢進12碼罰球，扣除雙方平手後的加時比賽（extra time）後，成為世界盃史上最晚一次進球。

因此，這個做法引發熱議，一些球迷讚賞FIFA盡力避免時間浪費，另一些球迷卻認為這會導致球賽不必要地延長。