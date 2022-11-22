換國王還不習慣？英選手世足「國歌唱成女王」　網笑翻：他完蛋了

Not Mason Mount singing god the save the Queen haha Come on England pic.twitter.com/NFCNAkWxlb — HollieFarr17 (@farr_hollie) November 21, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

英格蘭足球隊21日在卡達世界盃與伊朗交戰，不過有眼尖的球迷卻發現，英格蘭足球選手芒特（Mason Mount）在賽前奏國歌時，居然不小心唱錯了國歌的歌詞，將「國王」唱成了「女王」，笑翻一眾網友。

綜合《太陽報》等外媒報導，英女王伊莉莎白二世9月駕崩後，長子查爾斯三世繼任成為新王，英國國歌也從《天佑女王》變成了《天佑國王》，歌詞中的「女王」（Queen）都被替換成了「國王」（King）。

▲芒特在世足誤將《天佑國王》唱成了「女王」。（圖／翻攝自推特）

然而，唱慣了《天佑女王》的芒特，顯然還不習慣新歌詞，在21日的典禮上，不小心將第一句歌詞唱成了「上帝護佑女王」（God save our gracious Queen），而這尷尬的一幕正好被轉播鏡頭捕捉到，讓輿論在網上炸開了鍋。

不少網友打趣笑道，「誰能跟芒特說一下，我們現在有國王了」、「完了，芒特可能整場都在想『我剛剛唱成了女王』，沒辦法專心比賽了」。不過也有人力挺芒特，「這真的不能怪他，因為我也還沒習慣」、「我相信他絕不是唯一一個唱錯的球員」。

不過，唱錯國歌歌詞似乎並不影響芒特在球賽中的表現，因為他雖然在上半場中犯規次數很多，卻也完成了成功的進攻。英格蘭在這場比賽以6比2的佳績打敗對手伊朗，贏得了小組賽的開門紅。