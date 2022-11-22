馬斯克推特裁員太衝擊　台灣留學生嘆「想進矽谷難了」：只徵實習

▲高科技人才齊聚矽谷，但今年美國科技業卻抵擋不住裁員潮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社記者張欣瑜舊金山21日專電

美國科技業掀裁員潮，加州灣區矽谷從科技巨擘到新創公司紛紛縮減人力、暫停招聘。不少即將畢業的台灣留學生受到影響，有企管專家認為，企業這波人力重整短期還會發酵，持續多久尚待觀察。

11月初，全球首富馬斯克（Elon Musk）大規模解僱推特（Twitter）半數人力，引發全球關注。隨後臉書（Facebook）母公司Meta也宣布裁員13%，1萬1000名員工被迫走人；緊接著在月中，電商巨擘亞馬遜（Amazon Inc.）傳出要資遣1萬人，新型冠狀病毒疫情中相當風光的科技業，在感恩節前夕步入寒冬。

有科技創業家搖籃之稱的史丹佛大學（Stanford University）目前約有100位台灣研究生，當中有8成攻讀科技相關科系。史丹佛大學台灣學生會（STSA）會長林柏廷說，讀軟體科系的學生對這波裁員潮感受特別明顯，約一個月前校園舉辦求職博覽會，一些同學到現場後發現，大部分企業只找實習生，並沒有釋出正式職缺。

▲臉書母公司Meta與推特（Twitter）等網路社群媒體巨頭大舉裁員，削減人事成本。（圖／路透）

林柏廷提到，往年如果有同學去Meta實習，隔年就能拿到正職，但是今年情況卻不復以往。他身邊有幾位朋友今年暑假進到Meta實習，原本以為也能獲得正職門票的輕鬆心情瞬間變得水深火熱。

另外，在史丹佛大學擔任博士後研究員的吳澍齊分享科技業景氣變化對他的影響，他感嘆：「上半年就業情勢一片大好，那時候我有投一些職位，有幾家說可以去面試，但等到我要畢業的時候，突然就無聲無息了。」

吳澍齊說，馬斯克月初大動作裁員衝擊科技圈，他在矽谷工作的一些朋友結束遠距工作重返公司，因為深怕會丟掉飯碗，拚命加班讓自己的績效好看一點。

不只台灣學生感到求職不易，其他國際學生也深感焦慮；西北大學印度裔學生賈格代爾（Sumit Jagdale）到史丹佛大學參觀，他說自己剩下不到3個月就要畢業，心情十分忐忑；因為簽證問題，如果沒在一定時間內找到工作，就必須離開美國。

根據職場狀況追蹤網站layoffs.fyi統計，舊金山灣區今年已有超過7萬6000名科技業員工被炒魷魚，光11月初至今就有2萬5000多人失去工作。

加州聖克拉拉大學（Santa Clara University）李維商學院副教授波茲納（Jo-Ellen Pozner）接受中央社記者視訊訪問表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間企業儲備人力，現在疫情趨緩加上經濟前景不明朗，許多公司因此重新調整資源配置。

波茲納認為，美國目前失業率不到4%，科技業近期裁員造成的衝擊，近幾個月會持續震盪，但不會對整體就業市場產生嚴重影響，至於何時會結束，現在無法預測，很大程度取決於明年的經濟成長和利率升降。

她說變化的確會產生不適，但也可視為機會，例如年輕人可以利用這段時間進修。此外，其他地區或小型企業可以獲得更多科技人才，人口流動或許也能為高房價的灣區帶來喘息的空間。

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