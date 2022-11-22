詭！日JR鐵道工「檢查作業中」憑空消失　至今下落不明

▲東北新幹線的鐵道工人失蹤。（示意圖／東北新幹線）

記者王佩翊／編譯

日本JR東日本一名鐵道維修人員22日凌晨進行鐵軌檢查作業時，突然失蹤，至今仍下落不明。事發後其他鐵道工人曾在周遭搜尋，而新幹線發車後也在特定區間放慢速度尋找，但依舊沒有發現該名鐵道工的身影。由於此次事件，共45班新幹線發生延誤，最長延誤時間為70分鐘，約2萬3300名乘客受到影響。JR東日本已向警方通報失蹤。

根據《新瀉綜合電視台》報導，JR東日本22日凌晨派出6名鐵道工人在東北新幹線大宮站至小山站區間的鐵軌進行檢修作業，然而其中5人卻在上午3時26分發現另一名同事下落不明。5人隨即在附近展開搜索，但是依舊沒有看到失蹤鐵道工的身影。

為此，JR東日本一邊展開搜索作業，一邊要求東北新幹線、上越新幹線以及北越新幹線的首發列車在經過大宮車站時放慢速度，確認失蹤的鐵道工是否在鐵道附近，不過依舊沒有發現其蹤影。確認鐵道安全後，新幹線列車上午8時27分起恢復正常速度行駛

搜索作業共造成45班新幹線延誤，約2萬3300名乘客受到影響。根據JR東日本指出，目前該名男子仍下落不明，鐵道公司已經向埼玉縣警方通報失蹤，並持續展開尋人作業。

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