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社會 社會焦點 保障人權

自小客猛撞重機「零件噴飛」　騎士飛兩圈重摔：闖紅燈害我斷腿

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣東西向快速道路台72線末端與台三線叉路口，20日上午發生大型重機和自小客車車禍，一輛大型重機行經事故路口時，與一部疑似闖紅燈的自小客車撞上，重機騎士被撞飛兩圈後重摔落地面，重機騎士左腿骨折，其他騎士協助報警，至於詳細肇責仍需警方進一步釐清。

22日(週日)清晨上午7時40分許，一部大型重機車由南往北行駛，剛通過省道台3線汶水大橋路口，迎面撞上由台72線快速道路駛出來的自小客車，重機騎士彈飛摔落路面，事發當時有路過重機騎士停下協助報警，受傷騎士意識清醒，初步檢傷左腳骨折，沒有生命危險。

▲▼苗栗東西向快速道路台72線末端，20日上午自小客車闖紅燈，對撞大型重機，重機騎士左腿骨折。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗東西向快速道路台72線末端，20日上午自小客車闖紅燈，對撞大型重機，重機騎士左腿骨折。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，59歲自小客車林姓駕駛，行經台72線往泰安方向，行經事故路口疑似闖紅燈，撞上台三線由南往北行駛由20歲謝姓騎乘的大重機，雙方排除酒駕。

停車協助受傷騎士的車友表示，受傷騎士相當憤怒，責怪自小客車車主闖紅燈造成他斷腿。據了解，事故路口為多時向號誌路口，事發當時台72線可以右轉台3線，直行往泰安方向是紅燈，自小客車駕駛有可能看錯燈號而肇事，警方呼籲行經該路口要遵守號誌指示，並減速慢行，詳細肇責尚待警方釐清。

▲▼苗栗東西向快速道路台72線末端，20日上午自小客車闖紅燈，對撞大型重機，重機騎士左腿骨折。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗東西向快速道路台72線末端，20日上午自小客車闖紅燈，對撞大型重機，重機騎士左腿骨折。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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