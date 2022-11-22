伊朗隊「回國恐被捕」！世界盃拒唱國歌　聲援示威被盯上

▲伊朗隊在世界盃比賽拒唱國歌。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃開踢，伊朗國家隊21日在賽前拒唱國歌，聲援國內大規模反政府示威。但紐約州立大學奧爾巴尼分校的圭恩教授（David Guinn）認為，考量到伊朗抗議活動持續延燒，加上經濟困境加劇，球員及家人「都會面臨重大後果，包括拘留及逮捕」，儘管球員的社會地位能夠提供一定程度保護，但也讓他們更受當局關注。

圭恩專門研究人權及國際法，「伊朗政權清楚展現，他們在尋求平息動亂方面的堅定及無情，尤其在公共場合……他們不希望知名人物站出來搧風點火。」

▲伊朗球迷在卡達的哈里發體育館觀眾席高舉標語。（圖／CFP）



在21日球賽上，哈里發國際體育場的觀眾之中，許多伊朗球迷在國歌響起時發出噓聲，或者高舉標語，上面寫著「女人、生命、自由」、「為伊朗爭取自由」。

圭恩指出，這些伊朗人「透過多種媒體形式露臉，也可能陷入危險之中」，「伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard）將試圖確認他們的身分，尤其那些舉著標語的人，並且深入調查他們的背景，找出任何拘留或逮捕的理由」，雖然他們可能因為知名度不高而成為較低階目標，但回國時至少都會被列為觀察對象。

▲一些伊朗網友指出，所謂「國歌」屬於伊斯蘭共和國政權，而非伊朗人民。（圖／路透）



路易斯安那州立大學的人權及國際法教授蘇利文（Scott Sullivan）也認為，根據歷史經驗，伊朗政權將嚴懲讓各界關注他們侵犯人權行為者，「球員受歡迎的程度或許能讓他們免於直接受罰，但當然正是這種受歡迎程度，也使得他們成為政權不太可能忽視的危險。」

今年9月，伊朗爆發「頭巾女孩之死」事件，22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑似因為「不當」配戴頭巾，而遭道德警察逮捕，之後更在拘留期間不幸死亡，引爆全國反政府示威至今。德黑蘭當局嚴厲鎮壓，外傳已有400多人喪命，約1萬6800人被捕。



