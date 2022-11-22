和丈夫吵架！女公園散心遭性侵殺害　爆頭慘死「下體插地板刷」

▲女子在公園遭人性侵殺害，警方終於逮捕到凶嫌。（圖／示意圖／123RF）

記者李振慧／綜合報導

印度德里郊區一名25歲女子和丈夫吵架，獨自一人跑到家附近公園散心，沒想到因此成為惡徒鎖定的目標，被人發現頭部受重傷陳屍在公園中，生前曾遭到性侵。警方近來逮捕到凶嫌到案。

事件8日發生在距離德里約30公里的法里達巴德市(Faridabad)，受害女子被人發現陳屍在公園中，警方花費數周的時間進行調查，最後根據監視器畫面，在位於尼泊爾邊境的北方邦城鎮Sonauli，逮捕到涉案男子曼努吉(Manoj)。

फरीदाबाद पार्क ब्लाइंड मर्डर केसः रेप के बाद की गई थी महिला की हत्या, नेपाल बॉर्डर से आरोपी गिरफ्तार – faridabad park women blind murder case solved accused arrested from nepal border – News18 हिंदी https://t.co/Uz4jxkgtVC — Manoj Khatri (@ManojKh47371799) November 22, 2022

警方表示，曼努吉下班經過公園時，看到受害女子獨自一人正在哭泣，便主動靠近對方聊天，「受害女子告訴曼努吉，她和丈夫吵架，婚姻快要不保，曼努吉突然向她求婚，強調自己是個好廚師，女子拒絕就遭到性侵」。

曼努吉後來把女子的頭推去撞牆，女子奄奄一息倒在血泊中時將人勒死，死後還把地板刷把手插入下體，路過民眾後來發現女子屍體幫忙報案。警方為保護死者與家屬隱私，不對外公布身分，依性侵罪名對被告進行起訴。