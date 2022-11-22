印尼5.6強震162死！母親哭崩「我把孩子挖出來」　傷者摸黑吊點滴

▲印尼西爪哇省21日發生規模5.6強烈地震造成至少162人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印尼西爪哇省21日發生規模5.6強烈地震，當地官員指出，地震造成至少162人死亡，其中許多死者是孩童，有母親自己努力將孩子從倒塌的房子中挖出，但還有人至今下落不明。目前搜救行動還在持續，但當地約有2000棟建物倒塌、許多道路也被土石流掩埋，加上電力尚未完全恢復，死傷人數可能會再上升。

▲▼地震造成至少2200棟房屋損毀，地震引發的山崩淹沒了數棟房屋和車輛。（圖／達志影像／美聯社）



根據美聯社、路透社報導，西爪哇省是印尼人口最密集的地區，其中位在首都雅加達東南方約75公里的席安約鎮（Cianjur）災情最慘重，當地人口數約17.5萬人，地震造成至少2200棟房屋損毀、至少1.3萬人流離失所。除此之外，地震引發的山崩淹沒了數棟房屋和車輛，道路也因此中斷，加上停電、重型機械無法運抵，加深了救災困難。

西爪哇省省長利德宛（Ridwan Kamil）在記者會中表示，地震造成至少162人死亡、326人受傷，「許多死者是公立學校的孩童，當時教學大樓倒塌，孩子們正在伊斯蘭學校上補課。」他也警告，還有許多災民被困在偏遠的地方，「當局是在假定『死傷人數會隨著時間推移增加』的情況下進行救援行動的。」

▲許多死者是公立學校的孩童。（圖／路透）



席安約鎮一間醫院也受到重創，停車場內擠滿了傷者，有些人在臨時搭建的帳篷內接受治療，另一部分傷者則是直接在人行道上注射點滴，醫護人員還必須依靠手電筒照射來替患者縫合傷口。

▲停車場內擠滿了傷者。（圖／路透）



現年48歲的居民Cucu在醫院外流著淚向記者表示，「我身邊的一切都倒塌了，我被壓在孩子的身體下，我有兩個孩子活了下來，我自己努力把他們挖出來，另外兩個受傷的孩子我也帶來了，但還有一個孩子下落不明。」

▲人們因為害怕餘震而不敢回到屋內。（圖／路透）



公共工程與住房官方發言人Endra Atmawidjaja表示，救援行動主要集中在席安約鎮的十多個地點，還有非常多人受困，「我們正在與時間賽跑。」來自雅加達的物資也在22日上午抵達，準備分派至臨時避難所，當地伊斯蘭教育基金會的員工Dwi Sarmadi說，人們因為害怕餘震而不敢回到屋內，「許多建築物已經被完全夷為平地了。」