一晚將近台幣7500！卡達世足「早餐盒」長這樣　球迷po開箱照怒噴

▲球迷抱怨球迷村附贈的早餐盒菜色。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃爭議又添一樁，許多球迷抱怨，他們掏出一晚將近200英鎊（約新台幣7400）住宿費，入住的帳篷及貨櫃屋卻「感覺還沒完工」，宛如被敲竹槓。還有人po出附贈早餐盒的開箱照，抱怨菜色令人非常不滿意，立刻在臉書、推特及論壇Reddit瘋傳。

根據開箱照，早餐盒有蘋果、馬芬、三明治、烤甜甜圈、礦泉水、盒裝果汁、即溶咖啡，還附贈一包蜂蜜。球迷批評，「花了200英鎊睡在沙漠裡的塑膠帳篷，然後吃著看起來像飛機餐的東西？」、「看起來就像我國小校外教學帶的餐盒」、「那個廉價的雀巢咖啡是最讚的」、「老實說，我在背包客棧都吃過更好的早餐」。

不過，也有不少球迷已經滿意，直言早餐不比經濟型旅館差，「平心而論，這看起來還可以，但200英鎊可以在其他任何地方買到好得多的東西」。

卡達僅290萬人口，世界盃期間預計迎接逾百萬球迷。該國首次舉辦如此大規模的國際活動，據傳已耗資30億美元，興建6座新體育館，徹底翻新另外2座體育場，又花了更多資金拓展首都基礎建設，例如大眾運輸及重建國際機場，試圖重振國際形象。

儘管如此，卡達長期被指控侵犯人權，尤其外籍勞工與多元性別族群（LGBTQ+），迄今爆發多起爭議，例如歧視壓榨外籍勞工，阻撓配戴支持多元性別的彩虹服飾或配件，施壓國際足聯（FIFA）宣布禁酒令，基礎建設出包、球迷村騷動等等。