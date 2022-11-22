巨乳聚人心！這隊隔64年再闖世足　成人女模發祭品文「贏了露2球」

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巨乳聚人心！威爾斯隔64年再闖世足　女模發祭品文「贏了露2球」

▲▼威爾斯的忠實足球迷、OnlyFans成人性感網紅哈芙（Alaw Haf）發祭品文。（圖／翻攝自IG／alawpx）

▲OnlyFans上一名成人網紅發「爆乳祭品文」為支持球隊征戰世足集氣。（圖／翻攝自IG／alawpx，下同）

記者張寧倢／編譯

卡達世界盃B組中，睽違64年再闖世足的威爾斯男足21日對上美國隊，主將貝爾（Gareth Bale）在第82分鐘進球扳平，終場以1比1踢和。遺憾的不止球員，身為忠實球迷的OnlyFans成人女模哈芙（Alaw Haf）也覺得可惜，她還發出「爆乳祭品文」稱，只要威爾斯晉級下輪賽事，她將把付費色情照的價格直接砍半優惠。

▲▼威爾斯的忠實足球迷、OnlyFans成人性感網紅哈芙（Alaw Haf）發祭品文。（圖／翻攝自IG／alawpx）

▲哈芙是威爾斯足球代表隊的忠實球迷，球隊本屆闖進世足會內賽，突破超過半世紀以來的最佳成績，她也秀出豪乳，發祭品文以表支持。

根據《每日星報》報導，威爾斯足球代表本屆征戰卡達，是自1958年在世足闖至八強後，相隔64年首次參加世界盃。威爾斯21日和美國首度在世足交鋒，主將貝爾踢滿90分鐘，下半場踢進12碼罰球後扳平比數，雖然可惜未能再補血，但威爾斯的表現已經讓許多球迷留下深刻印象，目前排在第19位，僅比美國落後3名。

付費成人平台OnlyFans的網紅哈芙每個月透過販賣色情照就能大賺5000英鎊（約新台幣18萬元），而她身為死忠的威爾斯球迷，也準備透過「巨乳集聚人心」。哈芙向《每日星報》表示，只要威爾斯晉級到下一輪，她在OnlyFans發布的性感照片或影片將以5折的價格優惠，回饋給粉絲球迷。

▲▼威爾斯的忠實足球迷、OnlyFans成人性感網紅哈芙（Alaw Haf）發祭品文。（圖／翻攝自IG／alawpx）

▲哈芙過去就時常在IG上傳自己穿著足球相關服飾的照片，已是多年球迷。

哈芙雖然很想到現場支持喜歡的球隊，但她也覺得到卡達看世足賽的套裝行程要價4000英鎊（約新台幣14.7萬元）實在太貴了，所以她和其他朋友一起到西班牙位在大西洋上的「特內里費島」（Tenerife）度假，穿著比基尼喝調酒並且一邊看球，「我們很多人都要去那裡看世界盃，我們要把那變成迷你版卡達。」

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