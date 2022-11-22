世足賽前不到24小時「爺爺突離世」　21歲後衛撐到終場！跪地爆哭

▲威爾斯足球代表隊中的背號3號後衛球員威廉斯（Neco Williams）賽後爆哭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

2022卡達世界盃足球賽B組21日由美國對上威爾斯，賽事最終以1比1踢和，是本屆首場平局。威爾斯足球代表隊的21歲後衛威廉斯（Neco Williams）在終場響哨的同時忍不住淚水，當場爆哭。原因是他不到24小時前才剛接獲爺爺去世的消息，他對著鏡頭說「這是獻給您的，爺爺。」隨後跪地，仰望天空。

▲威爾斯後衛21歲小將威廉斯（Neco Williams）。（圖／路透）

21歲小將威廉斯的爺爺剛去世不到24小時，就必須面對高強度的世足賽，當天一開賽後他的情緒明顯比以往更高昂，結束哨音響起時情緒再也壓抑不住，在隊友和教練的安慰下激動落淚。

Neco Williams grandad passed away last night and today he played in his first ever World Cup game.



You showed incredible strength Neco. Your grandad would be proud pic.twitter.com/3jPv5bAQuj — SPORTbible (@sportbible) November 21, 2022

威廉斯賽後在IG發文表示，母親告訴他爺爺在20日晚間離世，「是我有生以來聽到最痛苦的消息。」他為此哭了一整天，儘管在這樣的情況下要面對比賽非常難熬，但在隊友和家人的支持下他仍挺過來了，「我要把這場比賽和這1分重要積分獻給爺爺。」

Neco Williams revelou que recebeu a notícia da morte do seu avô no dia anterior à sua estreia no Mundial e dedicou-lhe o empate conquistado frente aos EUA.



“Foi extremamente difícil passar de um dia a chorar para ser titular num jogo do Mundial”



️ pic.twitter.com/5k5gOyhLJn — B24 (@B24PT) November 21, 2022

威爾斯說，從他6歲在利物浦踢球開始，爺爺就會飛到世界各地看他比賽，「他從來不會告訴我踢得好或不好，因為他總說，我要一天比一天表現得越來越好，這就是為何我有今日的成就」。他說，「我知道他在天上看著我，以我為榮。」這場比賽是威爾斯自1958年以來，睽違64年首次踢進世界盃足球賽，擔任後衛的威爾斯上場時間79分鐘，幫助球隊以1比1戰平美國。

▼威廉斯的爺爺在賽前不到24小時才剛離開人世。（圖／路透）

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