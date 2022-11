世足賽前不到24小時「爺爺突離世」　21歲後衛撐到終場！跪地爆哭

▲威爾斯足球代表隊中的背號3號後衛球員威廉斯(Neco Williams)賽後爆哭。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

2022卡達世界盃足球賽B組21日由美國對上威爾斯,賽事最終以1比1踢和,是本屆首場平局。威爾斯足球代表隊的21歲後衛威廉斯(Neco Williams)在終場響哨的同時忍不住淚水,當場爆哭。原因是他不到24小時前才剛接獲爺爺去世的消息,他對著鏡頭說「這是獻給您的,爺爺。」隨後跪地,仰望天空。

▲威爾斯後衛21歲小將威廉斯(Neco Williams)。(圖/路透)

21歲小將威廉斯的爺爺剛去世不到24小時,就必須面對高強度的世足賽,當天一開賽後他的情緒明顯比以往更高昂,結束哨音響起時情緒再也壓抑不住,在隊友和教練的安慰下激動落淚。

Neco Williams grandad passed away last night and today he played in his first ever World Cup game.



You showed incredible strength Neco. Your grandad would be proud pic.twitter.com/3jPv5bAQuj