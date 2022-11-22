美記者穿「彩虹衣」看世足　被擋門外半小時！保全：有政治色彩

▲ 美國和威爾斯踢出卡達世足首場平局。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2022世界盃足球賽由保守的穆斯林國家卡達主辦，同性關係在卡達屬違法行為，最高可處7年徒刑，而美國一名體育記者21日欲進場看球前被扣留近30分鐘，只因他穿著一件象徵支持LGBTQ族群的彩虹上衣。

綜合《路透社》、《每日郵報》報導，美國隊世足首戰21日對上威爾斯，足球記者沃爾（Grant Wahl）也前往支持，欲進入賴揚體育場（Ahmad bin Ali Stadium）時卻被保全擋在門外，當場被要求脫下身上的衣服，因為他穿著一件印有彩虹圖案的上衣。

I’m OK, but that was an unnecessary ordeal. Am in the media center, still wearing my shirt. Was detained for nearly half an hour. Go gays https://t.co/S3INBoCz89 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

當時沃爾在推特發文寫道，保全不讓他進入美國對威爾斯的球賽會場，還要求「你必須換掉衣服，這是不被允許的」。自拍照可見他穿著一件黑色短袖上衣，前方印著大大的彩虹和足球圖案。

這則推文至今累計逾12萬讚，也令許多網友擔心沃爾的安危。近1小時後他終於報平安，「我沒事，但這番折磨根本沒必要。我已經進來媒體中心，還穿著我的上衣，我被拘留了近半小時。同志加油。」

沃爾事後在個人網站上詳細說明，他發出第一則推文後保全就強行奪走他的手機，聲稱他的上衣因具「政治色彩」而不被允許，更拒絕歸還手機。沃爾也透露，當時只是路過的《紐約時報》記者達斯（Andrew Das）也一度被扣留。

後來一名保全主管抵達現場，向沃爾道歉後放行他進入會場，沃爾後續也收到來自國際足總（FIFA）一名官員致歉。FIFA目前則尚未針對此事向《路透社》發表回應。

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