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傳藍選後百日「卡侯」？　林佳龍勸侯友宜：承諾不選總統就不攻自破

▲▼民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者杜冠霖／新北報導

九合一選舉倒數4天，傳出國民黨主席朱立倫已在規畫2024總統初選，且在選後將有「百日卡侯」計畫。對此，民進黨新北市長候選人林佳龍22日回應，侯友宜其實可以簡單回應，承諾「選市長就不選總統」，就不會有百日卡侯的問題，相關謠言便不攻自破。

藍營傳出醞釀百日卡侯計畫，據媒體報導，有近侯人士稱，國民黨中央選後將突襲啟動2024總統初選，朱立倫22日陪同國民黨台北市長候選人蔣萬安的車隊掃街期間，被媒體問及此事。朱立倫則痛批，這麼沒水準、這麼Low的離間計，這麼沒水準的胡說八道文章值得回應嗎？

對於傳出「卡侯」計畫，林佳龍表示，若侯友宜選上市長半年後就去選總統，這是他黨內的權力鬥爭，國民黨可能想要提早決定總統初選的人選，這樣子問題就更大了，「我們可能不是拒投半年市長，而是拒投百日（三個月）市長。」

林佳龍表示，一個做這山望那山，現在選市長後面要選總統的人，怎麼會專心市政呢？侯友宜可以簡單講清楚不會落跑，選了市長不會落跑去選總統，這些謠言就不攻自破，偏偏就是想要選總統，所以才會引發大家在討論。

林佳龍質疑，侯友宜是半年市長還是百日市長，如果之後就要落跑去選總統，那麼也不用浪費這一票，林佳龍已經承諾選上新北市長會做好做滿四年，也不會分心造成市政的空轉，很清楚可以在這方面讓市民做一個對比的選擇。

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