休旅車衝入波士頓Apple直營店！　門口「撞出大洞」釀1死16傷

▲休旅車衝入Apple直營店撞出大洞，造成1人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國波士頓一間蘋果（Apple）直營店21日發生嚴重車禍，一輛休旅車直接衝進店裡，直到撞上店面最後方存貨區才停下，不僅讓店門口玻璃撞出一個大洞，還造成一人死亡，目擊者稱，這輛休旅車的速度真的非常快。

根據《路透社》報導，麻州普利茅斯郡（Plymouth）新漢姆鎮（Hingham）一間蘋果直營店21日發生嚴重車禍，當地檢察官克魯茲（Timothy Cruz）表示，當時一輛黑色休旅車在營業後一小時，突然衝進店裡，將落地玻璃撞出一個大洞，車子直到撞上店面後方的存貨區才停下來。

▲休旅車直接撞進蘋果直營店後方的存貨區。（圖／路透）



這間直營店位於波士頓市中心以南約15英里，從現場照片可以看到，蘋果直營店門口留下的巨大破洞，還有急救人員在人行道協助傷者。目擊者歐布萊恩（Frank O'Brien）表示，「想要撞進蘋果直營店後方的存貨區，那輛車的速度真的非常快。」

克魯茲在記者會中指出，當時司機被人從車內拉出來，店內則有16個人受傷，還有1人不幸身亡，死者身分確認為65歲的布蘭德利（Kevin Bradley），是一名在現場進行裝修作業的工作人員，至於司機的身分與肇事原因尚未公開，警方仍在進行調查。

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