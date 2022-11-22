世足開幕賽後「日本球迷」主動撿垃圾　網紅拍下這幕喊：Respect！

記者張寧倢／編譯

2022年卡達世界盃足球賽開踢，開幕戰由地主國卡達對上厄瓜多。不過，場邊也有意外亮點，一名來自中東國家巴林的網紅直播主發現，許多日本球迷賽後自主留下來清理觀眾席，分工合作撿拾空瓶、食物包裝、加油國旗等，讓網友直呼「Respect」！

▲日本球迷在卡達世足賽開幕戰結束後，自主留下來清理觀眾席看台，獲得盛讚。（圖／翻攝自IG／omr94，下同）

根據《紐約郵報》報導，本屆世界盃開幕戰中，卡達以0比2敗給厄瓜多，成為史上首度在開幕戰吞敗的地主國隊伍。賽後，來自巴林的網紅奧馬爾（Omar Al-Farooq）發現了有一群穿著日本國旗元素服裝的球迷留下來清理看台區，他上前詢問這些人為什麼這樣做，他們回答，「我們是日本人，我們不會把垃圾留下來，我們尊重這個地方。」

奧馬爾在IG上傳了日本球迷撿拾垃圾的影片和照片，在幾小時內迅速被網友們廣傳，觀看數截至目前已經突破736萬次，超過58萬人按讚。奧馬爾也表示，當他聽到日本人說是出於對場地的尊重後，心中對他們「只有滿滿的尊敬。」

▲日本球迷將垃圾撿起來，集中在塑膠袋裡帶出場外。

這段IG短片中，日本球迷不只撿了食物包裝，還把被丟在地上的卡達、厄瓜多國旗也收集起來「以示尊重」，底下一則寫著「Respect」並附上日本國旗圖案的留言吸引了約4千人按讚。還有網友說，「他們心懷尊重，也把觀念灌輸給下一代。」

事實上，早在2018年世足賽時，日本隊與哥倫比亞隊的比賽結束後，日本球迷也做出類似行動，當日本隊以2比3輸給比利時隊之後，球員也將休息室整理得非常乾淨，不留垃圾，反而留下一張寫著「謝謝你」的紙條，讓當時世界各國的人們都對日本人在賽後清理環境的行為留下深刻印象。

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