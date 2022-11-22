以色列情報頭子：伊朗考慮「打擊卡達世界盃」　因這顧慮猶豫了

▲伊朗國家隊隊員塔雷米（Mehdi Taremi）在世界盃場上踢球。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列軍事情報局局長哈利瓦（Major General Aharon Haliva）21日表示，伊朗正在考慮打擊2022卡達世界盃，卻因為不確定地主國將如何反應而猶豫未決，「伊朗面臨的壓力增加，對於各事件的反應會更激進。」

哈利瓦在特拉維夫市（Tel Aviv）出席智庫「國家安全研究所」（INSS）研討會時談到，伊朗目前的全國反政府示威不同尋常，因為不僅激烈也持續很久，並且正在改變該國內亂的路線。這讓伊朗政權感到困擾，尤其現存國內壓力日益高漲、經濟情勢嚴峻，「我們應該預期，伊朗在區域及世界採取更激進的行動。」

▲伊朗9月爆發全國示威至今。（圖／路透）



伊朗21日出戰英格蘭，雖以2:6分數落敗，但隊長哈伊薩菲（Ehsan Hajsafi）賽前公開聲援伊朗示威者，「我們必須承認，我國的狀況不好，我們的人民並不快樂。我們所擁有的一切都來自他們，我們必須出戰，我們必須盡一切所能進球，向勇敢的伊朗人民獻上最佳成績，也希望情況會如人民所願改變。」

今年9月，伊朗爆發「頭巾女孩之死」事件，22歲的艾米尼（Mahsa Amini）被道德警察逮捕後死亡，引爆全國反政府示威，民眾怒火延燒至今。德黑蘭當局嚴厲鎮壓，外傳已有400多人喪命，約1萬6800人被捕。