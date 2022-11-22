「選擇困難」有好處！　研究：更能聰明決策避免偏見

▲有選擇困難的人，較有可能做出更明智的決定，前提是不會困在自己的猶豫不決中。（圖／取自Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

有選擇困難的人經常會被人投以不耐煩的眼光，或被說是優柔寡斷，但德國一項研究顯示實情可能不是如此。結果表明這類人更有可能做出明智的決定，因為減少倉促下結論，也更能避免偏見。

英媒《每日郵報》報導，德國德勒斯登工業大學（University of Dresden）研究團隊針對1300人進行研究，發現那些花更多時間做出決定的人，比較不會只依據他們的信念就做出決定，也比較不會輕易做出結論，而是在通盤考量後得到結論。

這項研究結果刊登在《性格與個體差異》（PID）期刊上，受試者要以現實生活中的情境回答問題，包括決定某人是否可以繼續工作，或是評估某人的性格。

研究團隊接著給他們3道自我評估的問題，從1（非常不同意）到5（非常同意）給分，問題分別是「我的想法經常自相矛盾」、「我經常為一件事的正反兩面感到掙扎痛苦」、「有時候我在想一件事時，幾乎感覺就像是自己不斷在切換角色。」結果被「選擇困難」困擾的程度愈高，做出決定花的時間更久。

主導此次研究的西理學家紅斯本（Jana-Maria Hohnsbehn）表示，矛盾心理的情況需要更被廣為接受，因為這能讓人在做決定前有必要的暫停，告訴我們事情其實是複雜的，我們必須花更多時間、更小心地做出決定。研究進一步顯示，大約每5個美國人中就有1個人認為自己是有選擇困難的人。

研究團隊接著更多題目，包括當受試者遇到他們認為是外向的人時，可以問對方，「你喜歡待在家裡」或是「喜歡去派對玩樂」，選擇後者進行提問的人就已展現了『確認偏誤』，因為他們只會找符合「外向者」刻板印象的描述；然而選擇前者提問的人，則展現出「高度矛盾」的情況，因為他們想藉此質疑官方／既定敘事，還想把問題挖得更深。

賓州卡內基·梅隆大學（CMU）評判專家巴勒曲（Baruch Fischhoff）針對研究結果評論，比較慢做出決定有可能會帶來益處，而且結果顯示，做決定時對現有證據進行更平衡的評估，便能夠做出更好的決定，但他也警告，不要一直困在猶豫不決中也是很重要的事。