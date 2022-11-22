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中企供應商88％營收來自蘋果　官方憂「過度依賴」要企業體檢

▲▼蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲蘋果過去多以中國為生產基地，隨著國際局勢轉變，已漸漸轉移其他國家降低風險。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中對立經濟加速脫鉤，蘋果（Apple Inc.）重新評估中國供應鏈風險，決定分散到印度、越南等國進行生產；許多中企陸續傳出丟失蘋果訂單，耳機大廠哥爾（Goertek）也沒了蘋果AirPods Pro 2的訂單。對此，中國證券交易所正加強審查申請IPO的蘋果共應商，「體檢」營收是否過度倚賴蘋果或單一客戶。

《南華早報》報導，哥爾本月傳出丟失「海外主要客戶」的訂單，投資人都明白就是蘋果，讓哥爾股票市值一度大跌。歐菲光（Oflim）也曾是蘋果最大的相機模組製造供應商，去年營收年比大減53％，又因被蘋果踢出供應鏈名單，今年前三季營收再暴跌37％。

報導指出，中國是蘋果主要生產基地，截至去年9月，蘋果公布的前190家供應商中有一半在中國，但許多公司過度依賴蘋果，面臨的風險相當明顯，中國證交所也注意到了。

例如深圳市通泰盈科技，已提交IPO申請等待深交所通過，其公開資料顯示蘋果占公司2021年營收的88％，比前一年再高出4％，長達272頁的深交所答問聲明中，公司提起蘋果的名字超過900次。

東莞六淳智能科技公開說明書也顯示，營收當中高達77％來自蘋果訂單，深交所質疑過度依賴可能存在重大風險，要求公司評估若蘋果供應鏈轉移，以及美中貿易戰激化的風險。

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