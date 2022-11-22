國際火線／成也川普，敗也川普：美國期中選的詭變

▲川普宣布參選2024總統大選。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

2022年美國期中選舉結果讓許多人大出意外，預料中的「狂色狂潮」並未湧現，卻化作片片漣漪。評論家與共和黨人在選後卯起來「抓戰犯」，多數人把矛頭都指向前總統川普。弔詭的是，今年的期中選，正是「川普擊敗川普自己」。

選前因為嚴重的通貨膨脹，民不聊生，執政的民主黨政府難辭其咎，因此媒體普遍預測民主黨很可能在這次選舉中一敗塗地，但最後結果卻跌破眾人眼鏡。當中最感到意外的人，可能是川普自己。

當初他一手擘畫並推動這場「紅色復仇」，努力為自己日後的王者再臨（選總統）舖路。萬萬想不到的是，正是他親手摧毀這幅美麗的願景！最初，為了鞏固共和黨的強力後盾，川普有幸又果決地在他任內提名了3位保守派大法官進入最高法院。想不到的是，這些保守派果真克盡己職。今年6月24日，最高法院以以5票贊成、4票反對，推翻了50年前極具里程碑式意味的「羅訴韋德案」(Roe v Wade)，再度賦予各州禁止女性墮胎的權力。

▲美最高法院推翻「羅訴韋德案」的判決，紐約大批女性走街頭抗議。（圖／路透）

這項裁決激起了捍衛墮胎權的婦女嚴重反彈。原本許多女性對民主黨處理經濟和通膨的表現是非常不滿的。但經濟景氣有起落，墮胎權一旦失走，對身己的衝擊更大，甚至是生死交關的大事！這些女性別無選擇。「肚子扁扁」也要挺民主黨，也形同是對共和黨的懲罰。選前大家顯然都嚴重低估了這股可怕的「鐵票」威力。

川普對2020年的連任失敗很不甘心，矢志捲土重來。他在這次期中選前力挺多位「川味」的共和黨籍州長及州務卿候選人，旨在厚植自己2024年參選時的支持力量。但此舉同樣也引起有「川普恐懼症」的選民反撲。更糟糕的是，自信心「爆棚」的他更在投票前不久宣布選後有重大消息發布。再笨的人也猜到，他是要宣布兩年後再度參選總統。此一消息無疑是吹響了「反川普力量大集結」的號角。其結果最後也反映在選票上。

▲ 期中選應敗未敗後，美國總統拜登鬆了一口氣。（圖／路透）

川普2016年當選總統後，即廣泛並強力散布他的「川普主義」，造成許多政治人物「川普魂」上身。例如現任總統拜登推動的一連串抗中作為、把生產線拉回美國的保護政策，就深具「川普主義」色彩。然而「川普主義」開枝散葉，產生眾多徒子徒孫，對川普本人來說，卻是有利也有弊。

正如英國著名人類學家兼民俗學家弗雷澤爵士（Sir James George Frazer）在他的代表作《金枝》（The Golden Bough）裡記述的：古羅馬時代，森林中有一座月亮女神黛安娜的神廟，廟旁一棵神樹，守護著神樹的祭司被視為「森林之王」。但如果有逃亡的奴隸折下了神樹的樹枝，就可獲得跟祭司決鬥的機會。一旦祭司被殺死，對方即可接任祭司，成為新一代的「森林之王」。決定命運的神樹樹枝，遂被稱為「金枝」。

▲佛州州長德桑蒂斯(右)將取代前總統川普，成為共和黨的「新祭司」？（圖／路透）

今日的「川普主義」，就是「金枝」。「川普主義」大盛後，後繼者眾。但推動「川普主義」並非必要川普本人不可。而最有機會拿下這根「金枝」的，就是在這次期中選裡以壓倒性優勢贏得連任的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ronald Dion DeSantis）。

當初川普全力支持「魔鬼門徒」。沒想到的是，這位「翻版川普」自從當選後非但亦步赤趨，而且羽翼漸豐，今天已成為一方之霸，強力挑戰川普在共和黨裡的地位。由於川普已成為至少半數美國選民誓言打倒的未來總統候選人。加上他官司纏身，未來能否安全脫身尚未可知。因此，德桑蒂斯儼然已是共和黨的「新共主」，成為2024年代表共和黨角逐美國總統大位的最熱門人選。川普如今午夜夢迴，恐怕悔不當初。