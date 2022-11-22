企業活用AI大數據實例！流通零售業+AI大幅提升展店營收與銷量降庫存成本的預測能力

▲中華電信提供「AI大數據服務」為客戶分析企業在營運與行銷所需的關鍵因子，以全方位的解決方案，協助業者落實數位轉型。（圖／123rf）

消費中心／綜合報導

企業在數位轉型時，面對AI、大數據資料分析等複雜技術，需仰賴中華電信這樣兼具巨量資料(Big Data) 分析技術與產業知識(Domain Knowledge) 的企業，藉此幫助台灣的企業靈活運用數位分析、創造資料新價值。中華電信從內部應用跨進對外服務，提供「AI大數據服務」為客戶分析企業在營運與行銷所需的關鍵因子，以全方位的解決方案，協助業者落實數位轉型。

以流通業為例，中華電信結合電信大數據與巨量資料分析技術推出的「零售業大數據AI解決方案」，能幫助零售業者掌握商圈周圍情報資訊，常用如展店選址、商圈屬性分析，以及銷售預測等場域分析。以某餐飲業者為例，有大型商場要開設衛星店點時，中華電信能以熟稔的數位分析技術，運用AI展店選址系統協助展店，透過龐大且精準的人潮資料庫推估訂單數，客戶再依照預測建議開設新店點，結果為該大型商場創下了單店業績成長率最高的新紀錄；不只如此，經半年期間統計，由中華電信AI大數據協助評選的店點，營收也相較其他傳統方法的店點成長多了1倍，數位轉型讓營收大幅領先許多。

除了展店之外，「零售業大數據AI解決方案」也可以幫忙企業評估現有的門市績效，支援店家關店決策，以某家實體連鎖生技公司為例，營運上需要評估店點汰換，在同區域中二個門市擇一汰除，中華電信運用商店圈分析報告，提供熱點評等、人潮結構、人流方向、外送需求等分析因子，協助客戶評估兩家門市的去留，分析報告中呈現的各項指標，詳細點出某店點近期商圈沒落，加上人口結構持續老化，因此決定汰除店營運，成功協助該生技公司在整體通路決策做出最佳調整。

對於中大型零售業者有銷量預測與精準補貨預估等需求，中華電信提供AI銷量預測服務，以自動化工具運行各種演算法，估算出下次中央物流要配送至各門市、各品項的數量有多少，AI銷量預測服務也能因應零售業者們不同的需求加入其他預測因子；AI商品補貨預測服務則能結合門市銷售情況，自動產出各類商品的補貨建議，避免門市商品供需失衡，徒增庫存成本或沒商品可賣的機會成本。以某家餐飲業者為例，運用AI銷量預測服務後，庫存準確率由86%提升至96%，對庫存成本管控幫助非常大。

中華電信擁有AI人才與巨量資料技術，憑藉著豐富的產業服務經驗，結合穩固的資安防衛措施與雲端服務，提供一站式完整服務，協助業者克服資源不足的瓶頸，國內已經有許多公部門、私人企業等專案合作。中華電信將資料分析系統應用延伸更廣，從大數據廣告應用、人潮客群分析、AI文字解析及輿情服務、大數據專案建置到資料治理等，為政府部門和私人企業提供更多的專業服務。