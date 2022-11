▲CBS宣布暫時停用推特,被馬斯克怒嗆,「誰在乎啊」。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

美國媒體哥倫比亞廣播公司(CBSNews)宣布,有鑑於推特的不確定性,暫時停用,並且繼續監測情況。儘管在紐約時間21日CBS已經宣布恢復推特活動,不料在停用期間被馬斯克(Elon Musk)怒嗆,「誰在乎啊!」

CBS以馬斯克掌控推特為由,宣布暫時停用推特,成為全球第一家退出推特的主流媒體。

馬斯克在紐約郵報的推文上質問「是誰作的決定?」,接著又說「喔,我忘了,誰在乎!」

Obviously @elonmusk does by all of his responses ???? pic.twitter.com/Qlj2DLXsRv