全國發力搶世足冠軍！比利時國王親自下場教戰　場邊指導德布勞內

記者葉睿涵／綜合報導

2022年卡達世界盃正式開踢，各國代表隊也摩拳擦掌蓄勢待發。近年足球實力開始復甦的「歐洲紅魔」比利時，是人們看好有潛力捧起大力神杯的熱門人選。為了替自家球員打氣，比利時國王菲利普（King Philip）在新推出的宣傳片中，化身成為國家隊的足球教練，親自為足球員們制定比賽戰略，勢要捧回國內首座世界盃冠軍。

據路透社報導，從影片可見，比利時國家隊總教練馬丁內斯（Roberto Martínez ）一開始在王室工作人員的帶領下，來到王宮晉見國王，卻在房內發現國家隊的球衣、足球百科全書、球員合照，以及球隊陣容規劃的筆記。這時，國王走進房內，告訴馬丁內斯，「我知道你為什麼在這裡，因為魔鬼時刻到了！」（It's devil time）

▲▼比利時國王在宣傳片中出演國家足球隊的教練。（圖／翻攝自YouTube／Royal Belgian Football Association）

下秒鏡頭一轉，只見身穿訓練外套、吹著哨子的菲利普國王，出現在了訓練場上，還一度在球場邊為中場大將德布勞內（Kevin De Bruyne）指導戰術，並在球員進球時，豎起大拇指給予鼓勵。影片最後，國王還掀起了衣袖，向馬丁內斯與擔任助教的法國足球員亨利（Thierry Henry）炫耀他手上的比利時世界盃紋身貼紙，強調「魔鬼的時刻到了」。

比利時國家隊現在的主力是有「黃金世代」之稱的一批球員。他們是國家青年訓練系統一手栽培而成，並在2014巴西世足賽打入8強後聲名大噪。外媒稱，菲利普國王每次到了歐洲國家盃或世界盃，就會騰出時間觀戰，是比利時黃金一代的忠實追隨者。