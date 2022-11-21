北韓「女帝登基」可能嗎？金正恩牽女兒視察飛彈　恐是培育接班人

▲金正恩緊牽女兒的手一同前往平壤順安視察飛彈試射，被認為可能向外界展示其接班人。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於18日向東試射1枚洲際彈道飛彈「火星-17型」，最後彈頭落在日本專屬經濟海域（EZZ）內，引起國際譁然。事後，北韓官媒公開相片，其最高領導人金正恩竟然首度緊牽女兒的手在視察場合亮相。南韓專家分析，該名女童未來很有可能繼承金正恩的地位，成為北韓第一位女性領導人。

根據南韓《中央日報》，南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長今（21）日接受MBC電台廣播節目《金鍾培的視線集中》，他表示雖然外界都認為金正恩帶著年僅9歲的女兒視察飛彈試射，無非是隨性的一項決定，然而從過去北韓的政治慣例與態度來看，其實這極有可能是一項經過無數精打細算後所做出的決定。

鄭成長表示，「光是從北韓昨（20）日在《勞動新聞》發佈的社論來看，北韓早已將18日試射飛彈那天定調為『充滿歷史意義的一天』，在如此重大意義下，金正恩帶著他3名兒女中的其中一人在視察場合亮相，這絕非是偶然的一項決定！」

當主持人問「是否須解讀為北韓對外公開繼承人」時，鄭成長回答道，「這樣解讀其實是更精確的！從我們的觀點來看，認為帶著9歲兒女出席竟然與訓練接班人有關，這種說法恐怕言之過早。不過，這其實早就有前例可循。」

鄭成長繼續說道，「我2020年秋季至去年初待在美國，曾與金正恩的阿姨、姨丈碰面，當時他們和我分享金正恩被指定為接班人的過程。那時是金正恩年僅8歲、1992年1月8日的事情。那天，坐在台下的金正日、李雪主、金正恩聽著台上演唱著讚頌金正恩的歌曲《腳步》（발걸음）。從那一天以後，金正日便向周圍表示，已經決定將金正恩視為接班人。」

「那時候，金正恩的阿姨與姨丈都認為金正日太早做決定，不過金正日卻認為，金正恩與他最為相像，聲音也是最宏亮的，因此推測金正恩長大後可能將成為左右歷史的『大人物』。」

鄭成長分析，金正恩的女兒9歲被帶到飛彈試射場所視察（視為接班人），其實和8歲就被金正日內定為接班人的金正恩十分類似，且被指定為接班人時的年齡也相近，「另外，去年1月北韓在朝鮮勞動黨第8屆全代會新設『黨第一書記』的職務，其擁有的權利和黨總書記金正恩幾乎一樣，當時就有分析認為，金正恩可能正在計畫推動讓第4代子女接班的事。」

鄭成長也認為，相片中亮相的穿白色大衣女童，很有可能是金正恩的二女兒金主愛（김주애，音譯），「金正恩也不是老大啊，他既非長子、也非次子，不過他因為被父親金正日認為與自己最相像，因此被指定為接班人。如今，就算金正恩的女兒排行為老二，只要被金正恩認為與自己最相像，也是有可能被選定為接班人。」

另外，鄭成長也在節目中指出，當初金正日還在世時，外界一致認為其長子金正男（金正恩同父異母兄長），不過其實金正日早就屬意金正恩接班，外界的錯誤分析為日後的金正男招來殺身之禍；為了不重蹈覆轍，如今金正恩才急於在女兒9歲時，向外界展示指定女兒為接班人的決心。

一旦金正恩的二女兒確定接班，將會成為北韓建政以來第一位的女性領導人，為繼新羅善德女王、真德女王、真聖女王、南韓總統朴槿惠以後，韓半島（朝鮮半島）歷史上第5位女性領導人。

►金正恩登報自誇！北韓擁「地表最強」飛彈 作為核強國威震天下

►金正恩二女兒萌樣曝！眼神寵溺「牽緊緊」看飛彈 延續白頭純正血統

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》