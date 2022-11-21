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印尼5.6地震至少44死！　醫院停車場「擠滿傷患」畫面曝光

▲▼印尼規模5.6地震，病患被疏散至醫院外停車場。（圖／翻攝自推特）

▲印尼規模5.6地震，病患被疏散至醫院外停車場。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

印尼當地21日下午1時21分左右，發生規模5.6地震，深度僅10公里，造成西爪哇省嚴重災情，數百甚至上千棟房子毀損，目前已知造成至少44人死亡、700多人受傷，就連醫院建築也嚴重損毀，還有許多病患躺在床上被推出醫院，全都疏散到停車場等待救援，畫面相當驚人。

這起地震震央位於西爪哇省蘇加武眉（Sukabumi）東北方23公里處，根據《法新社》、《每日郵報》指出，當地政府發言人亞當（Adam）表示，「已經有數十人死亡，數百甚至上千棟房子毀損，到目前為止，有44人喪命。」

西爪哇省展玉（Ciranjang）地方官員蘇赫曼（Herman Suherman）透露，已有44人死於這場地震，其中數十人是因建築物倒塌而死，另有700多人受傷，且受災地區目前電力中斷；另外僅在一家醫院就有近20人死亡，至少有300人正在接受治療；他們中有多數人是因為被建築的廢墟困住而骨折。

從社群網站上曝光的畫面可以看到，許多傷患都被疏散到醫院外的停車場空地，現場一片混亂，還只能依靠人力幫忙拿著點滴瓶，救護車也不斷運送著傷者。除此之外，目前有至少三條對外道路也因為山崩而中斷，泥土夾雜著樹木傾洩而下，機車騎士全被擋在馬路中間，還不確定何時才能通車。

根據印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG），西爪哇省展玉當地下午1時21分發生規模5.6的淺層地震，至今紀錄15起餘震。印尼國家災害管理局（BNPB）負責人Suharyanto在稍早的記者會上表示，有7棟房屋及伊斯蘭寄宿學校嚴重受損，3棟政府大樓受損，3處教育設施受損，還有教堂、商家和咖啡館受到破壞。

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