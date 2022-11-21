「海哥你還好嗎？」柯賜海吃完粥猝死車內　曾對姊喊：你不用顧我





▲柯賜海被發現陳屍在他晚年為家的藍色廂型車內。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

抗議天王柯賜海今（21）日驚傳逝世，陳屍在晚年為家的藍色廂型車內！柯賜海胞姊透露，其昨（20）日不慎跌倒兩次，撞到頭部，但不願就醫，而今上午7時許附近攤商還曾上前關心，「海哥你還好嗎？」當時他還有回話，沒想到不久後就發現他陳屍車內。

66歲的柯賜海，近3年來住在藍色廂型車，並將車停靠人跡罕至陽明山前山公園，生活過得孤苦伶仃。柯姊向警表示，昨（20日）柯賜海不慎跌倒2次，撞到頭部，由胞姊帶他前往醫院就醫，但因血壓、脈搏均正常，柯賜海也執意要返家，故未強制留院觀察。

21日上午，柯姊前往探視柯賜海，赫然發現他仰躺陳屍在車內，立刻報警處理。警消到場，發現柯賜海遺體平躺在後座車廂自己舖的床上，衣物完整、一旁有嘔吐物及數袋藥物、無外傷，明顯死亡故未送醫。

▲柯賜海胞姊出面受訪，強調柯賜海昨天頭腦還相當清晰是自然死亡，對死因沒有意見。（圖／記者黃宥寧攝）

柯姊事後接受媒體訪問表示，柯賜海是自然死亡，確實是因為沒有服用帕金森氏症藥物，導致身體僵硬，昨天才會跌倒2次，而她昨天去探望時，柯賜海頭腦還是相當清晰，還對她說，「不用顧我，你回去」，甚至還提醒她有些食物會壞掉，要她拿回家冰。

柯姊還提到，今日上午7時許，柯賜海還吃完稀飯，附近攤商也曾上前關心，「海哥你還好嗎？」柯賜海也表示沒問題，沒想到不久後卻發現他陳屍車內，讓攤商震驚不已。

下午2時許，士林地檢署法醫赴第二殯儀館相驗，初判柯賜海為自然死亡，而其胞姊對死因無意見，遺體將發還處理後事。