31歲男交友軟體誘拐「小學女童」！深夜獨處2小時　下場GG了

▲男子坦言，明知被害人是未成年還蓄意誘拐。（示意圖／pakutas）

記者王佩翊／編譯

日本岡山縣一名31歲的男性上班族靠著網路交友軟體結識一名小學女童，然而他在明知對方是未成年的情況下，卻還是多次用通訊軟體誘拐對方，要求見面。最後他終於得逞，在20日深夜開車與女童會合，獨處2個小時40分鐘，直到21日凌晨被女童的家人發現後，他才自行向警方自首。

根據《山陽放送》報導，31歲的小野將信是一名上班族，他先前透過交友軟體認識一名小學女童，兩人相談甚歡後，便交換聯絡方式。小野將信涉嫌在20日下午4時50分至10時半之間，多次透過LINE傳送「妳要不要來」、「幾點會過來」等訊息給女童，相約見面。

他隨後在20日晚間10時半左右開車前往岡山車站與女童會合，隨後便載著女童到其他地方。兩人就這樣獨處了2個小時40分鐘。直到21日凌晨1時10分左右，女童的家人發現兩人所在的位置，並質疑嫌犯為何要深夜獨自帶走未成年少女，因此發生爭執。小野將信自認有錯，才主動報警，並向警方自首。

警方21日以誘拐未成年嫌疑將其逮捕。而在面對警方調查時，小野坦言，「我的確是在知道她是未成年的情況下誘拐對方的。」所幸女童並未受傷。

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