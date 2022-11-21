快訊／印尼規模5.6地震近20死300傷　雅加達震感強烈

▲印尼發生規模5.6地震。（圖／翻攝自USGS）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼21日發生規模5.6地震，首都雅加達震感強烈，建築物明顯晃動。法新社援引當局消息，截至目前已接近20人死亡，約300人受傷。

依據印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）數據，這起地震震央位在西爪哇省的Cianjur，震源深度10公里，暫無海嘯風險。距離震央約75公里的雅加達震感強烈，稍早許多民眾紛紛逃往屋外，雅加達南部及近郊都能感受到搖晃。

另據中國報，展玉區至少數十棟房屋毀損倒塌，通往展玉多條道路中斷，街道傳來哀嚎哭喊聲，有人受傷躺地。

國家災害機構稍早透過聲明表示，在地震發生地點的區域，數棟房屋與一所伊斯蘭寄宿學校毀損，當局仍正持續進行全面災損評估。

Sejauh ini Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mendapatkan sejumlah informasi dari beberapa daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur melaporkan, selain adanya korban meninggal dunia, empat warganya mengalami luka-luka. pic.twitter.com/SlocAk7cco — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) November 21, 2022

▼印尼地震後，人群疏散到建築物外。（圖／路透）