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美同志夜店槍擊5死25傷！2客「勇猛奪槍」狠揍槍手　市長讚英雄

▲▼ 科羅拉多州夜店槍擊案死傷慘重，民眾難過哭泣。（圖／路透）

▲ 科羅拉多州夜店槍擊案死傷慘重，民眾難過哭泣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州一家同志夜店19日深夜發生槍擊案，造成5死25傷，22歲槍手已經落網。他在夜店內開槍掃射時，一群常客發揮過人勇氣，搶過他手中的槍枝並以槍體揍他，才阻止傷亡擴大，成為眾人口中的英雄。

根據BBC，22歲男子奧德里奇（Anderson Lee Aldrich）19日深夜持槍闖入科羅拉多州第二大城科羅拉多泉（Colorado Springs）的同志夜店「Club Q」掃射，擊中30人，造成5人死亡及25人受傷。

事發時在夜店內的34歲男子瑟曼（Joshua Thurman）回憶，他起初以為槍聲是來自正在播放的音樂，意識到是槍擊後便逃到更衣室，出來時只見滿地屍體和碎玻璃，還有許多人在哭泣。酒保安德森（Michael Anderson）也心有餘悸，腦中不斷浮現當晚的恐怖場景。

市長蘇瑟斯（John Suthers）指出，當時一名夜店客人搶過奧德里奇手中的槍，另一名常客協助將他壓制在地上，直到警察趕到，大讚他們做出「令人不敢相信的英雄舉動」。

他說明，警方在19日晚間11時57分接獲報案，午夜0時迅速趕抵現場，2分鐘後就解除威脅，有很大一部分應歸功於二名英勇的夜店客人，「他們制伏該名男子，顯然奪走他的手槍使他失去攻擊能力，再用這把槍讓他無法動作，不是開槍射他，而是用槍體打他。」

蘇瑟斯坦言，這起槍擊案非常慘重，但若沒有他們的英勇舉動，情況可能更糟。科羅拉多州州長及夜店老闆也表示讚揚，感謝他們拯救幾十條生命。

警方正調查奧德里奇犯案動機，確認是否為仇恨犯罪及有無共犯。他去年曾因涉嫌炸彈威脅引起警方關心，當時他的母親報案指出，兒子揚言以自製炸彈、多種武器及彈藥傷害她。

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