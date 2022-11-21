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16歲少年看泌尿科！轉診竟要等951天...爸傻眼：到時成年了

英國一名少年因泌尿問題就診，沒想到被轉院後竟然要等2年半。（翻攝自@BladeoftheS Twitter）

▲少年因泌尿問題就診，沒想到被轉院後竟然要等2年半。（翻攝自@BladeoftheS Twitter）

圖文／鏡週刊

轉院就醫竟然要花2年半？英國一名16歲的少年，因為泌尿道問題就診，沒想到院方幫他進行轉院，資料卻顯示他要在951天後、即2年半多後才可以看診，也就是說，屆時他就將從青少年變成成年人，讓人相當傻眼。

一名什羅浦夏（Shropshire）的父親接受媒體訪問時表示，自己的16歲兒子近日因為泌尿道問題就診，並且被轉院至英國國民健保署運營之什魯斯伯里和特爾福德醫院（Shrewsbury & Telford Hospital NHS Trust，SaTH），院方安排兒子在旗下的特爾福德皇家公主醫院（Princess Royal Hospital in Telford）就診。然而男孩一家拿到轉診單時卻傻眼了，由於單子上寫男孩必須要在951天後才能看診！

原先一家人以為是單子打錯，認為應該是2023年，大約等待9個月的時間還可以接受，沒想到院方證實少年是要在2025年6月25日才能就診，等到2025年時，少年就已經18歲了。

少年的父親不解表示，雖然兒子的生命沒有受到什麼威脅，但是要等這麼久讓人相當不滿，他們致電醫院，醫院則稱已經接獲很多通類似的詢問電話，並且都是泌尿科的。事後什魯斯伯里的議員也發聲斥責，認為這是醫院長期積壓病患導致的後果。

對於這起離譜案件，院方則出面道歉稱，他們對於泌尿科的預約等待感到抱歉，並稱這種長期等待的情況很罕見，由於新冠肺炎的緣故，導致醫院招聘人力出現延誤，他們正在努力解決情況，並試圖和其他院所合作以減少病患等待的時間。

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