「高球乳神」挺F奶力挺世足美國隊！　胸前USA被雙球擠到變形

▲美國「高球乳神」佩琪（Paige Spiranac）力挺世足美國隊。（圖／翻攝自IG／_paige.renee）



記者張方瑀／綜合報導

2022年卡達世界盃足球賽21日正式開踢，美國「高球乳神」佩琪（Paige Spiranac）為了力挺自家美國隊，直接穿上寫著「USA」的超窄迷你上衣，擠出傲人雙乳，還露出腰上的腹肌線條，讓底下粉絲紛紛歪樓留言表示，「我只挺你！」

根據《每日星報》報導，現年27歲的佩琪被封為美國「果嶺最性感」選手，擁有F罩杯巨乳的她從來不吝嗇嶄露好身材，近來為了力挺美國足球國家隊，她更直接在IG貼出3張穿著爆乳短上衣的照片，「世界盃足球賽！你支持哪一隊？」而她胸前「USA」字母直接被雙乳擠到變形。

▲佩琪的IG追蹤數超過370萬。（圖／翻攝自IG／_paige.renee）



佩琪的IG追蹤數超過370萬，先前更有報導指出，她IG上的一則貼文就能進帳1萬272英鎊（約台幣41萬元），許多粉絲看到照片後也都歪樓留言表示，「我現在超愛足球了」、「我只看得到你胸前」、「我支持事業線隊」、「我只挺你！」

被揶揄「足球沙漠」的美國隊在這次世界盃與英格蘭、伊朗、威爾斯同屬B組，將會在台灣時間22日凌晨3時首戰對上威爾斯。本屆美國隊也派出超年輕陣容，儘管球員平均年齡僅25歲，最年幼2名成員甚至才19歲，卻是史上首次集結多位實力堅強的頂尖運動員，他們被看好在第一戰打敗威爾斯，迎戰英格蘭。

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