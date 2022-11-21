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社會 社會焦點 保障人權

照片曝！9人登合歡東峰疑砍高山杜鵑升火炊食　紮營遛狗遭驅離

▲9名山友違法在合歡東峰伐木升火，還攜帶寵物狗上山。（圖／民眾提供，下同）

▲9名山友違法在合歡東峰伐木升火，還攜帶寵物狗上山。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

3名台灣人和6名外籍人士昨晚在合歡東峰三角點紮營等看日出，由於天氣太冷，一夥人竟就地砍伐高山杜鵑生火、炊食，還帶同寵物犬；保七總隊第六大隊獲報上山，查扣相關證物後先讓9人離去，日後再傳喚到案說明，9人辯稱是撿拾地上樹枝，並非砍樹。警方表示，未經申請在國家公園內紮營，觸犯國家公園法，在國家公園內即使是地面殘枝也屬國家財產，不得撿拾，何況是生火，觸犯森林法。

據了解，這一行山友9人包括5男4女，其中林姓男子等3人是台灣人，6人是來自美國、加拿大、印度等外籍人士，9人並沒有特別關係，也非同事，應該是登山同好，相約到合歡東峰紮營看日出，但19日當天下午4時許卻違規帶著一隻狗上山，有民眾向太魯閣國家公園管理處通報、松雪樓人員也加以勸阻，但一行人仍不聽勸。

▲9名山友違法在合歡東峰伐木升火，還攜帶寵物狗上山。（圖／民眾提供）

至當天晚間7時許，一行人因於登山步道紮營，被附近民眾發現報警；警方、太管處、林管處人員火速趕抵現場，發現他們不但已搭好帳篷，甚至升起營火炊食，寵物犬也仍在現場，而柴火竟是台灣特有種的高山杜鵑樹株，經查察周邊環境，約有20棵遭破壞，但9人辯稱，他們是撿拾地面殘枝生火，並沒有砍斷高山杜鵑，何況也沒有帶砍樹工具。

▲9名山友違法在合歡東峰伐木升火，還攜帶寵物狗上山。（圖／民眾提供）

▲9名山友違法在合歡東峰伐木升火，還攜帶寵物狗上山。（圖／民眾提供）

相關人員除查扣相關證物，由於語言溝通上有些困難，先要求該團人士收拾並撤離至登山口，讓他們先行離去。也聯繫保七總隊第六大隊處置；警方表示，攜帶寵物、炊煮及搭帳篷等行為皆違反《國家公園法》相關規定，而高山杜鵑雖非保育植物，但在國家公園即國家財產，不能砍斷或折枝，連地上掉落的樹枝都不能使用，若有引火行為也違反《森林法》34條規定，將蒐集所有證據後再傳喚相關人等釐清偵辦。

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