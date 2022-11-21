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尹錫悅失言風暴擴大！今停止「上班記者問答」　疑不滿他開嗆幕僚

▲▼尹錫悅18日接受上班前提問時，表示不滿MBC惡意報導、刻意扭曲事實，遭對方記者開嗆。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅18日接受上班前提問時，表示不滿MBC惡意報導、刻意扭曲事實，遭對方記者開嗆。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅失言後續風暴愈演愈烈！先前尹錫悅出訪美國紐約，在散場時意外脫口「（美國）國會這幫兔崽子」、「拜登糗死」，內容被韓媒《MBC News》搶先報導，事後他竟禁止該間媒體記者搭乘總統出訪專機。最近，該名記者更因此事與總統幕僚爆發口角，尹錫悅今（21）日起停止上班前接受記者問答。

根據《韓聯社》，尹錫悅21日上午9時1分抵達首爾龍山總統辦公室1樓，便旋即快步走向辦公室，雖然今天除了首席祕書官會議、國務總理例行週會以外便再無其他公開行程，然而他卻罕見地選擇不接見記者，直接走向辦公室。總統辦公室發言人更於上午8時54分發佈通知，表示從21日起決定中斷「總統上班途中問答」（Doorstepping）。

其實，早在前一天總統辦公室1樓大廳就被人發現設置木板，似乎是府方早已有意停止進行「總統上班途中問答」。

對此，總統辦公室辯稱，「由於最近發生不是很光彩的事件，我們認為若沒有根本的解決方案，總統上班途中問答便很難持續下去。」

報導認為，南韓府方所稱的「不光彩的事件」，事實上指的就是MBC（文化放送）出入記者18日與總統幕僚展開唇槍舌戰。

▼MBC出入記者與府方幕僚在電梯前展開唇槍舌戰。

當時，尹錫悅闡述禁止MBC記者搭乘總統專機的理由，表示MBC扭曲事實的惡意報導恐將導致國家民眾安全與外交遭逢重大損失，還沒等他走下台，MBC記者便不滿地憤怒開嗆，「請問MBC是哪裡有出現惡意報導呢？（那些失言）難道不是總統您親口說出來的嗎？哪裡是我們惡意編造的？」

該名MBC記者事後與同樣為記者出身的總統辦公室幕僚（對外合作秘書官）展開2分鐘唇槍舌戰，他指控府方刻意將MBC對於尹錫悅訪美當日的報導視為扭曲事實，認為尹錫悅與府方根本是所謂的「軍事獨裁政權」，就由禁止記者搭乘專機來達到打壓特定媒體的目的。

該段MBC記者、幕僚互嗆的影片也透過其他韓媒報導在網路上傳開。事後，執政黨國民力量發現該名記者在尹錫悅面前穿的竟然是室內拖鞋，紛紛指控該名記者「傲慢無禮」。

根據韓媒《News1》，平時負責管控、與各大報出入記者溝通的對外合作秘書官金泳泰（김영태，音譯）傳出於21日主動請辭，表示為18日爆發的事件負責。

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