英格蘭大嫂團不准露！深溝美腿都要遮　聘造型師教「包緊緊」穿搭

▲英格蘭隊後衛迪亞（Eric Dier）的未婚妻莫德勒（Anna Modler）（圖／翻攝instagram）

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃21日開踢，英格蘭隊球員們的妻子及女友們被允許隨行，但為了配合當地法律及習俗，不得在公共場合與另一半親密互動，穿著打扮也必須更加保守，包括肩膀、胸部及雙腿都不可以露出，因此她們特地聘請造型師，教學如何穿搭。

▲英格蘭隊後衛蕭（Luke Shaw）的女友桑托斯（Anouska Santos）。（圖／翻攝instagram）



▲英格蘭隊中場孟特（Mason Mount）的女友伊韋倫（Chloe Wealleans）（圖／翻攝instagram）

《太陽報》等外媒報導，卡達對於人們在公共場合的行為都有嚴格法律規範，後衛蕭（Luke Shaw）的女友桑托斯（Anouska Santos）、史東斯（John Stones）的女友奈勒（Liv Naylor）以及前鋒拉許福特（Marcus Rashford）的未婚妻洛伊（Lucia Loi）都因此找上了私人造型師瓊斯（Connie Jones）。

知情人士透露，瓊斯詳細檢視大嫂團的所有行程及服飾偏好，依據各種情境調整出不同的穿搭方式，但全面禁止短裙、短褲及低胸上衣等等，「她受到這群女性的高度信任與重視，也有管道採購最新潮時裝，使得這些女性看起來最美。」幸好，大嫂團還是可以穿著伴侶姓名及背號的球衣。

▲英格蘭隊前鋒格拉利許（Jack Grealish）的女友阿特伍德（Sasha Attwood）（圖／翻攝instagram）

知情人士直言，本屆世界盃與2018俄羅斯世界盃不同，「她們最不想做的事，就是在卡達冒犯任何人。她們自尊心很強，也想對那裡的人們展現相同的尊敬，但同時又要玩得開心。」此外，英格蘭大嫂團在卡達期間，也會入住價值10億英鎊的郵輪歐洲世界號（MSC World Europa），但由於船艙太小，還需特地設置更衣室。